“Finalmente!”. Barbara D’Urso è così felice che non si trattiene: la confessione privata (in diretta)

Sicuramente sono in molti a ricordare quando Barbara D’urso, ospite nello studio Verissimo, ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin di aver trascorso in compagnia dei figli le sue vacanze natalizie. Momenti felici che la conduttrice non ha potuto replicare, visto che poco dopo Natale, l’Italia si è trovata coinvolta in un’emergenza sanitaria senza precedenti. Lo ha ammesso, con le lacrime agli occhi, che il tempo in compagnia dei figli è sempre fondamentale.

“Sono stata in Spagna da mio fratello e mi hanno raggiunto anche i miei figli e il papà dei miei figli. Qualunque momento che passo con i miei figli è un bel momento. Io neppure riesco a parlare di loro, sai poi che neanche ne parlo volentieri. Io ho un patto con loro: quello di non parlare di loro. Sono molto discreti, fanno il loro lavoro e lo fanno senza che si venga a sapere che sono i figli di Barbara D’Urso. Io ho un accordo quindi di non parlare mai e anche se è difficile per me, soprattutto quando vengo alle interviste di amiche come te”. (Continua a leggere dopo la foto).

























Queste le parole di Barbara D’Urso, una mamma che come tante altre, non ha potuto vedere i propri figli. Ma con la fase 2 si potrà tornare a respirare, anche se prudentemente. Barbara D’Urso ne ha parlato durante la puntata di Pomeriggio 5. Da sola a Milano, Barbara D’Urso ha lasciato intendere che farà visita ai figli, ma come si sa, hanno un patto e come tale va mantenuto. (Continua a leggere dopo la foto).















“Finalmente posso andare a trovare mio figlio che non vedo da due mesi anche se abitiamo vicino”. Carmelita fa cenno ad Emanuele, che abita a Milano; per quanto riguarda Giammauro, impegnato in ospedale, il momento andrà probabilmente posticipato ancora un po’. Il rapporto con i figli è un tesoro da custodire e preservare. Lo sa bene Barbara, mamma di due splendidi ragazzi nati dalla relazione con il noto produttore cinematografico Mauro Berardi. (Continua a leggere dopo la foto).









Nonostante abbiano sempre preferito discrezione, di loro si sa qualcosa in più. Gianmauro è diventato medico, mentre Emanuele lavora come fotografo e videomaker a Milano, riuscendo a diventare molto conosciuto nel settore. Proprio nel 2014, si vede la collaborazione tra Emanuele e la band Todo Mundo. Alcuni scatti sono stati esposti anche nei saloni dell’Expo di Milano.

