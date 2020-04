“Sto cercando di capire…”. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ora Eleonora Giorgi è molto preoccupata

Eleonora Giorgi ormai è ufficialmente la nuora di Clizia Incorvaia. Di recente l’attrice ha rilasciato un’intervista a Dipiù, dove ha ammesso di trovare l’influencer siciliana molto simpatica, ma questo senza mettere del tutto da parte alcune preoccupazioni soprattutto in merito a una lontananza da rispettare. Gli spostamenti saranno previsti solo entro la propria Regione e in caso contrario solo per motivi comprovati e seri.

"Sono alla finestra per capire come evolverà la storia con mio figlio, che go visto molto preso da lei. Spero solo che non soffra o che non la faccia soffrire". Poi l'attrice si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla partecipazione del figlio al reality più seguito d'Italia. Paolo Ciavarro ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori proprio per quelle doti che la madre temeva potessero essere fagocitate dal mondo del pettegolezzo.

























In principio, da mamma, Eleonora Giorgi si è dimostrata essere contraria alla partecipazione del figlio al reality. Paolo ha sempre sottolineato di avere un carattere timido e sensibile che non sempre sembra andare d'accordo con le telecamere attive h24 di un reality show. L'attrice si è trovata ad ammettere che: "Ha dimostrato di avere personalità, non una personalità invadente, ma equilibrata e discreta".















Paolo Ciavarro ha voluto bene e si è fatto volere bene, sia dentro la casa più spiata d'Italia che tra il pubblico di telespettatori a casa: "Lì dentro ha tirato il cuore, la passione, anche le lacrime". E il senso di responsabilità di Paolo è stato sottolineato dalla stessa Incorvaia che ha ammesso: "Ha la testa di un novantenne". E a proposito dell'età anagrafica, Clizia ha confermato di non avere ancora superato gli 'anta'.









“Basta aumentarmi l’età. Non ho 43 anni, ne ho 39”. Nessuno forse avrebbe scommesso sulla loro relazione. Clizia Incorvaia, già reduce dal fallimento del primo matrimonio con Francesco Sarcina frontman del gruppo Le Vibrazioni, si è sempre dimostrata dubbiosa e ricca di timori, ma se pensiamo alle parole e alle espressioni che utilizza oggi, riscopriamo in lei una donna davvero consapevole e perdutamente innamorata.

