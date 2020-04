La storia d’amore tra Claudio Santamaria e Francesca Barra comincia quando avevano 11 anni e, bambini, si incontrarono in Basilicata. Nel 2017 i due si rincontrano, da adulti, e scocca la scintilla: “Una sera siamo usciti a cena senza doppi fini e abbiamo chiacchierato fino alle 4 del mattino. Poi ci siamo seduti su un marciapiede vicino al Colosseo e lì qualcosa è successo”, aveva raccontato la giornalista e scrittrice a Verissimo.

Tre figli lei dal primo matrimonio e una lui dalla sua precedente relazione, oggi Santamaria e Barra sono una coppia sposata, due volte: la prima è stata a Las Vegas nel novembre del 2017 e la seconda in Italia, a Policoro in Basilicata, nell’estate del 2018. Francesca Barra è stata spostata dal 2005 al 2016 con Marcello Molfino, dal quale ha avuto tre figli: Renato, nato nel 2006, Emma Angelina (2013) e Greta (2016). Nel 2017, come detto, ha sposato l’attore Claudio Santamaria prima negli Stati Uniti e poi il 21 luglio 2018 a Policoro. (Continua a leggere dopo la foto)

























I cinque abitano tutti insieme nella loro casa di Milano e durante il lockdown imposto dal governo durante l’emergenza sanitaria, la giornalista ha mostrato i suoi bellissimi figli, tra sessioni di cucina, musica e fiabe. “Abbiamo pensato di sfruttare questo periodo per imparare a fare cose diverse”, ha raccontato la giornalista 41enne a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele. “Da quando Claudio ha imparato la cucina orientale, questa casa profuma di zenzero e soia”. Bellissime, Greta ed Emma somigliano tanto a mamma e non perdono occasione per diventare protagoniste dei video e degli scatti di Francesca. Una bellissima famiglia allargata che, purtroppo, lo scorso anno ha dovuto attraversare un momento molto difficile. (Continua a leggere dopo la foto)















Il 26 maggio del 2019, Francesca Barra aveva annunciato, con un post su Instagram, di aver perso il bambino che aspettava dal marito. Per la coppia è stato un durissimo colpo. “Sono stati mesi duri all’inverosimile. Mesi di attese, di esami, di controlli medici, di dolori e gioie strozzate in un lutto senza fine”, aveva spiegato la giornalista, parlando del dolore per quel figlio perso nel maggio scorso, poco dopo aver annunciato la gioia della prima gravidanza con Santamaria. (Continua a leggere dopo la foto)









“In questo tempo il mio corpo ha subito diverse ferite, non ultimo un cambio ormonale e una reazione alle cure che mi hanno molto piegata. Dopo la perdita del bambino avevo bisogno di riprendermi psicologicamente e non ero pronta ad occuparmi dello specchio e della bilancia”.

Harry e Meghan Markle, la Royal family trema. Dagli ex duchi di Sussex un colpo epocale