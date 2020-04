“Divina Eli!”. Gregoraci superstar, ‘lato b’ e gambe in bella mostra: applausi e scena aperta

Messo tutto a tacere, si volta pagina. Anche Elisabetta Gregoraci ha dovuto fare i conti con i rumors degli ultimi tempi. Molti sono stati i Vip presi al centro del mirino del gossip. Un periodo di isolamento che ha visto molti ritorni di fiamma, ma anche molte altre smentite, come appunto è accaduto per Elisabetta e Briatore. Si volta pagina, perchè è bene farlo, ma ciascuno a proprio modo.

Un anno particolare il 2017, quando venne a galla la notizia del divorzio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Da allora, si sa bene che i due sono sempre rimasti uniti, nonostante tutto, e forse per un amore ancora più grande, quello per il figlio Nathan. Anche questi giorni di isolamento li hanno visti insieme, riuniti e in tre proprio a Montecarlo. Tante le voi di un ritorno di fiamma, poi smentite. (Continua a leggere dopo la foto).

























Non solo una smentita. I fan sono rimasti a bocca aperta appena hanno appreso la notizia di un nuovo amore nella vita dell’imprenditore. Ebbene, delusi e sconcertati, i sostenitori della storica coppia ha dovuto mettere a tacere ogni aspettativa, alla luce di quanto appreso dal settimanale Chi, su una love story tra Flavio e una splendida e giovane compagna che pare abbia rubato il suo cuore. Si chiama Dana. Sulla vita personale di Elisabetta, invece, nulla sembra ancora trapelare e la donna continua a mostrarsi in ottima forma. (Continua a leggere dopo la foto).















In pace e in armonia con se stessa, Elisabetta Gregoraci non sembra lasciarsi distrarre dal gossip. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram accende i cuori e le fantasie di molti fan. Elisabetta appare di spalle, mentre osserva un panorama mozzafiato, ma mai quanto le forme perfette di uno splendido corpo ben curato. Elisabetta augura a tutti una buona festa della liberazione e scrive in didascalia: “Fa bene al corpo, alla mente e all’anima”. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









In tenuta sportiva, Elisabetta lancia un messaggio chiaro. Un corpo sano in una mente serena: il segreto per vivere in armonia con se stessi. E i risultati si vedono, perché il corpo scolpito e statuario della Gregoraci si accompagna al sorriso e alle espressioni di serenità che costellano il suo profilo Instagram. I fan commentano: “Meraviglia delle meraviglie”, “Il panorama è bello , ma non lo noti perché i miei occhi si bloccano su di te”, “La meglio da sempre”, “Che spettacolo e non il panorama eh”. Tra i fan c’è chi si abbandona alla poesia del paesaggio e chi invece non può distogliere lo sguardo da una Gregoraci ‘da panorama’.

“Una dea”. Cecilia Rodriguez oscura Belen, lo scatto in acqua è da infarto