“Una dea”. Cecilia Rodriguez oscura Belen, lo scatto in acqua è da infarto

La sorella minore delle due splendide argentine torna tra le pagine della cronaca rosa. Infatti Cecilia Rodriguez è riuscita a raccogliere i frutti migliori, soprattutto durante questo periodo di isolamento. Abbiamo avuto modo di scoprire il ‘pollice verde’ della bellissima showgirl, che ha saputo intrattenere e deliziare i suoi fan mostrando concretamente il risultato di un buon raccolto. La “contadinella più bella”, come ha detto il suo innamoratissimo Moser.

Un amore nutrito di un raccolto semplice, proprio come insegna la Natura. Cecilia ha saputo usare per bene i 'segreti del mestiere' e per fare crescere un buon raccolto ha rivelato quanta cura, attenzione e dedizione vadano messe in campo, unitamente alla buona volontà e un sano 'saperci fare'. Vale per il proprio orto e vale anche nella vita di coppia. Lo ha saputo spiegare per bene durante un'intervista rilasciata di recente su Chi.

























"Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo. Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui". Lontani dalla città, i due innamorati hanno deciso di dedicarsi in attività semplici e a contatto con la natura. Ma Cecilia è anche una donna 'fatale' e come tale non ha mai smesso di incantare i suoi numerosi follower.























Ben oltre quattro milioni di follower sono pronti, ogni giorno, ad apprezzare la bellezza della splendida sorella argentina. Cecilia Rodriguez non ha nulla da temere in termini di visibilità, perché anche con una tuta da contadinella ha saputo conquistare una vasta platea di pubblico. Bella, baciata dai raggi di sole e sorridente, Cecilia ha ormai imparato che la sua spontaneità ripaga sempre. Ogni tanto, non si dimentica di osare un po', quel tanto che basta per stuzzicare le fantasie di tutti i fan.

Visualizza questo post su Instagram Hola! 🦋 VENERDÌ….. Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 24 Apr 2020 alle ore 11:52 PDT

Da contadinella a personaggio ‘fantasy’, Cecilia si mostra con costumino rosa e tanto di ali, pronta a fare spiccare il volo alla fantasia dei suoi più fedeli sostenitori. Il risultato è quello di un vero incantesimo; la fatina Cecilia spunta improvvisamente dall’acqua nel pieno della sua bellezza. Nessun miraggio, i fan vedono molto bene: è proprio Chechu a dare un saluto: “Hola, venerdì”. Dopo aver ripreso i sensi, i fan rispondono: “Sei una creatura meravigliosa”, “Super Wow”, “Fantastica”, “Una dea che sorge dalle acque”, “Una statua”, “Una bellissima farfalla”. Chechu colpisce ancora…e affonda tutti.

