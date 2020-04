“Dicci la verità!”. Ultimo, una foto fa esplodere il gossip. Cosa sta succedendo

Sul web si torna a parlare dell’esplosivo gossip che tira in ballo Niccolò Moriconi, il cantante conosciuto dai più come Ultimo, e l’ex fidanzata Federica Lelli. Pare, infatti che i paparazzi siano risaliti ad alcune foto che vedrebbero i due riuniti durante questo periodo di isolamento. Nello specifico si tratta di due foto che fanno emergere una stessa location, dettaglio che ha subito messo in moto la macchina del gossip su un ritorno di fiamma.

Le foto pubblicate sui rispettivi profili social di Instagram hanno fornito una prova di un loro riavvicinamento. Ultimo e la storica ex del cantante, Federica Lelli, sembrerebbero trovarsi insieme, nella stessa casa, a condividere questo periodo di isolamento forzato. Si sa bene che Ultimo abbia sempre dedicato molti brani a Federica e gli stessi fan del cantante romano hanno sempre sperato che tra i due potesse riaccadere un riavvicinamento. (Continua a leggere dopo la foto).

























Ultimo non si è trattenuto nel dimostrare l’infondatezza di questo rumors, provando a fare quietare quanti stessero sostenendo un ritorno di fiamma con Federica Lelli. Nulla di più infondato per il cantante romano, che ha subito risposto smentendo un gossip che aveva già preso molto spazio tra le pagine del pettegolezzo, sia tra i fan che tra i paparazzi. Nello specifico pare che a lanciare per primo il gossip su questo possibile riavvicinamento, sia stato il blog “Very Inutil People”, che ha appunto reso pubbliche le foto ‘incriminate’. (Continua a leggere dopo la foto).















Si tratta di due foto che vedrebbero, Ultimo a torso nudo con in mano una tazzina di caffè, e l’influencer in posa, nel giardino che molti fan hanno riconosciuto come la villa del cantante 24enne, resa inconfondibile dai muri di mattoni. Poi il dettaglio dei fiori rossi, che compaiono in entrambe le foto, andrebbe a costituire la prova schiacciante di quanto si andava diffondendo in rete sul loro riavvicinamento. (Continua a leggere dopo la foto).









Ma non è così e la delusione tra i fan si fa sentire. Ultimo e Federica sono lontani e stanno trascorrendo l’isolamento in compagnia di rispettivi amici fidati, lui fuori Roma e lei al centro della Capitale, in casa con un’amica. Ma i fan non si sono arrestati subito e infatti hanno riportato alla luce del sole una foto in cui l’influencer posa con due cani nella stessa casa della foto incriminata. Ma anche questa prova è crollata, perchè entrambi hanno avuto la premura di mettere tutto a tacere.

