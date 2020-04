Come stanno facendo molti personaggi noti in questa fase caratterizzata dall’emergenza sanitaria, anche Serena Enardu è molto attiva sui social network. Insieme a Pago vive nella stessa abitazione, ma in ambienti differenti. Tale decisione è stata presa perché l’artista è rientrato in Sardegna dopo il viaggio a Roma ed è quindi costretto a rispettare i cosiddetti 14 giorni di quarantena solitaria. Non potendosi vedere direttamente, i due sono protagonisti di divertentissime dirette social.

Sul popolare social network Instagram, assieme ai loro numerosi fan, parlano di diverse cose, ma nelle ultime ore la conversazione è diventata decisamente molto ‘bollente’. Infatti, la donna ha voluto rievocare tutti i particolari della prima volta che si sono incontrati. Nello specifico, è stato Pago a stuzzicarla non poco mettendola nelle condizioni di dover rispondere ai follower. E, momento dopo momento, il dialogo ha assunto connotati sempre più ‘hot’. (Continua dopo la foto)

























Un utente infatti le ha domandato cosa avesse notato inizialmente nel cantante. E quindi l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha riferito di ricordarsi nei minimi dettagli quell’istante, visto che c’è stato un particolare ad averla colpita notevolmente. Serena lavorava presso un negozio e lui entrò lì per la prima volta. Pago aveva addosso degli abiti un po’ strani, infatti aveva bermuda a quadri molto appariscenti. Questo abbigliamento le rimase effettivamente impresso nella mente. (Continua dopo la foto)























Per non farsi notare molto però, la Enardu tendeva ad avere lo sguardo rivolto verso il basso. E quindi i suoi occhi evidentemente sono rimasti fissi proprio lì, nella parte privata dell’uomo. Al termine di questa confessione piccante, Pago è scoppiato a ridere e Serena ha invece affermato di essersi pentita di aver raccontato questo aneddoto. Ha voluto precisare che non era sua intenzione guardare quella zona intima, ma era stata presa quella decisione per non farsi notare. (Continua dopo la foto)

Il cantante ha però insistito, prendendola in giro e divertendosi come non mai. Poi, cambiato argomento, Serena Enardu ha anche rivelato cosa le manca di più della sua dolce metà. Sente soprattutto una grandissima mancanza delle meravigliose colazioni portate a letto dall’artista sardo, che preparava direttamente in cucina. Non resta per lei che attendere questi giorni che restano, prima di poter abbracciare il suo adorato compagno.

