Antonella Elia, c’è una novità dopo il GF Vip. Ed è proprio lei a dare il grande annuncio

Dopo aver preso parte all’edizione del ‘Grande Fratello Vip 4’, Antonella Elia è tornata alla sua quotidianità e sta trascorrendo la sua quarantena come molti altri personaggi famosi. Ovvero, facendo compagnia ai suoi tanti fan sui social network. Poco fa ha infatti voluto lanciare un messaggio ai suoi follower, annunciando di volerli deliziare con una cosa che non ha ancora mai fatto. E insieme a lei sarà protagonista nei prossimi giorni anche un’ex concorrente del reality show.

Su Instagram ha quindi affermato: "Lunedì ne faremo delle belle con Asia Valente, preparatevi a una lezione di twerk…Siete pronti?". Dunque, darà vita al classico ballo contraddistinto da enorme sensualità, molto popolare nei giovani e che ha reso famosa ad esempio Elettra Lamborghini. Questa sua esibizione, assieme all'ex coinquilina della Casa più spiata d'Italia, avverrà in diretta proprio sul popolare social. E sono stati poi rivelati ulteriori informazioni a riguardo.

























La Elia e la Valente le vedremo insieme, mentre intratterranno il popolo della rete con un format decisamente molto giovanile. A partire da lunedì prossimo inizierà la cosiddetta 'twerk challenge' che sicuramente sarà apprezzata dagli utenti, che potranno partecipare. "Volete farci vedere come siete bravi a twerkare? Partecipate alla #aatwerkchallenge pubblicando la vostra storia con l'hashtag, sia prima che dopo la lezione in diretta", è stato annunciato.























Dopo aver visionato i vari filmati, le ex gieffine decreteranno i vincitori, annunciando quali sono stati i video più belli. La premiazione prevederà che Antonella e Asia inizieranno a seguire i profili di coloro che hanno vinto. Le due hanno instaurato un bel rapporto di amicizia, anche se per la Elia non è stata solo bella l'esperienza al 'GF Vip'. Infatti sono nate delle frizioni ad esempio con Patrick, il quale l'aveva accusata di dire falsità. Procede bene il legame invece con Adriana Volpe.

Nei giorni scorsi aveva parlato il compagno di Antonella, Pietro Delle Piane: “La notte di passione che mi aspettavo non c’è stata. Ma abbiamo dormito nello stesso letto e chiacchierato sino alle sette di mattina tenendoci per mano. Dicendoci quel che non abbiamo potuto dirci negli ultimi mesi”. E sull’aspetto ‘hot’: “Il barattolo è intatto, in attesa di essere usato. Ma quando verrà utilizzato sarà meglio di come immaginavo”.

