Ulteriori novità sull’influencer Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, che è ormai prossima al parto, non sta vivendo una gravidanza tranquilla e nelle scorse ore è scattato un vero e proprio allarme. Lei infatti è stata portata in ospedale, ma a quanto sembra non è successo niente di serio. Da alcuni giorni la donna ha riferito ai suoi fan su Instagram di sentirsi molto stanca e affaticata ed oggi ha quindi deciso di recarsi al nosocomio per stare più serena e capire cosa non va.

Il controllo non avrebbe dato nessun esito negativo, quindi la gravidanza procede regolarmente. Sia Beatrice che la sua dolce metà Marco Fantini non hanno riferito alcuna problematica in merito. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra proprio che ormai sia ad un passo la nascita della figlia. La data dovrebbe essere il 10 maggio, ma i tempi potrebbero anche essere anticipati. Il giovane ha fatto intuire che probabilmente nascerà prima, ma vediamo cosa ha detto la Valli.

























Ha pubblicato sul popolare social network un'immagine durante un tracciato ed ha affermato: "Piccolo controllo, oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare. Non manca tanto, ma ora torno a casa. Tornerò presto mi sa". E fuori dall'ospedale, Marco ha riferito: "Pensavamo fosse arrivata l'ora di vedere Azzurra, ma ci ha fatto uno scherzetto". E poi è entrato maggiormente nei dettagli, illustrando cosa è accaduto nella giornata odierna. Ecco le sue parole.























"Non potete capire l'ansia, ma una bella notizia me l'hanno data. Potrò entrare durante il parto, sono super felice. Adesso la Bea mi ha scritto, mi ha detto che la rilasciano perché non è ancora l'ora. Ma Azzurrina ha tanta voglia di uscire, quindi manca mi sa qualche giorno per vederla. Non vedo l'ora", ha aggiunto Fantini. Dunque, fortunatamente non si trattava di nessun inconveniente grave, ma un falso allarme che aveva fatto ipotizzare un imminente parto non ancora avvenuto.

Qualche giorno fa Beatrice Valli aveva fatto preoccupare nuovamente, dicendo: “Dovremmo programmare il cesareo un pochino prima perché con questa problematica, la placenta si potrebbe staccare, è molto delicata. Bisogna partorire prima. Per il resto, devo stare a riposo il più possibile. Abbiamo ricevuto non una bellissima notizia: un esame del sangue molto importante non è andato molto bene”.

