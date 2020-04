“Gli ho chiuso l’account social”. Furia Francesco Facchinetti, la decisione sul suo ‘pupillo’ è irremovibile: cosa è successo

“A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza di avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso“. Francesco Facchinetti è furioso e ha deciso di dare una bella punizione a uno dei suoi ‘ragazzi’.

Il figlio del leader dei Pooh è un manager di successo e nel suo clan. Il managment, la Newco, ha lanciato tantissimi artisti 'digitali' ma anche tantissimi cantanti di successo hanno deciso di affidare la loro comunicazione a lui. Tra questi Francesco Sole, Giulia De Lellis, Mariasole Pollio, Mameli, Rocco Hunt, Emma Muscat e Giulia Luzi. In queste ore è intervenuto su Twitter per parlare del caso 'Daniel Cosmic', un cantante che ha partecipato ad Amici 18 che è tornato al centro dell'attenzione nelle precedenti ore. La causa è una spiacevole diretta sul suo profilo Instagram in cui ha offeso pubblicamente delle sue fan. Una scena che ha fatto il giro del web e ha fatto infuriare tutti.

























"Il tuo ragazzo ideale deve essere commestibile, l'importante è che te lo mangi. Immagino che fai disperare tua mamma, è capitato che te la sei mangiata? Cosa fai come hobby oltre che mangiare? Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene", ha detto il ragazzo scatenando la reazione di molti suoi fan. Dopo il live, DanielCosmicIsOverParty è diventato un trend topic su Twitter e il ragazzo è intervenuto per chiedere scusa, ma la cosa non ha placato la polemica.















"Pensavo di essere divertente e invece sono stato un cogl**ne. Mi scuso con tutti", ha spiegato Daniel. A questo proposito è entrato in scena Francesco Facchinetti, che dalla diretta di Billboard Calling ha anticipato la decisione per uno dei suoi pupilli. "Io mi sento un padre e un fratello maggiore delle persone che rappresento, prima ho chiamato Daniel e gli ho detto che non ha ancora capito una regola importante del fare questo mestiere: da un grande potere derivano grandi responsabilità", ha detto.









A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso. — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) April 24, 2020

“Se noi manager non diamo delle regole, cresciamo una generazione di rincoglioniti. Il mio lavoro consiste anche nel proteggere i miei artisti, in questo percorso si possono fare tanti errori, quando io ho sbagliato, ho pagato. Il mio maestro Claudio Cecchetto, quando ho sbagliato, ha preso il mio contratto, me lo ha strappato davanti agli occhi e mi ha detto torna a casa”.

Poco dopo Facchinetti ha confermato di aver chiuso temporaneamente l’account di Daniel: “A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso”.

