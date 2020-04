“È una vergogna, ma ti pare il caso?”. Sonia Bruganelli, nuova (pesante) bufera dopo quello che ha mostrato

Torna a fare parlare di sè Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis è sempre molto attiva sui social e si può dire che è proprio lei a curare la comunicazione di ‘famiglia’. Il profilo Instagram della produttrice televisiva vanta la bellezza di 542.1 mila follower, ma tra questi non tutti sembrano apprezzare sempre il cotenuto dei post di “Sonia Brugi”. Ne ha combinata un’altra delle sue.

È stata proprio Sonia Bruganelli a rivelare durante un’intervista su “Corriere della Sera” che: “Ho una società di casting e produzioni tv, la Sdl2005: non solo lavoro io, ma do lavoro a trenta persone. Scovo i talenti che vanno nei programmi di Paolo e non di Paolo, produco format”. Infatti dal 21 aprile Sonia e Paolo si sono visti andare in onda su @sdl.tv, account social della società Sdl2005. Ma scaviamo un po’ nel dettaglio e scopriamo cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto).

























Una foto, apparentemente semplice, che ritrae Sonia in compagnia delle amiche. Una scena come tante. Le donne sorridono, davanti allo specchio, ma l’occhio dei follower è sempre più attento soprattutto se in ballo c’è proprio Sonia, celebre per le sue continue ostentazioni di ricchezza e di benessere economico. Una donna autonoma, che può permettersi alcuni lussi, ma i fan non si trattengono. (Continua a leggere dopo la foto).















Come ha rivelato lei stessa al “Corsera”: “Se prendessi soldi da qualcuno, sarei schiava: dovrei fare un Instagram che piace agli sponsor. A parte le borse, ho una vita normalissima, niente macchinoni, Spa, non esco bardata e ingioiellata”. A fare clamore, questa volta, è prorpio questa foto che Sonia pubblica con toni nostalgici nei confronti di Flora Canto,compagna di Enrico Brignano. La didascalia è chiara: “Manchi @floracanto e non avrei mai pensato di dirtelo”, ma i fan conoscono bene la tendenza di Sonia a rimarcare spesso il suoi ‘tesori’. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Ecco apparire le ‘armi del delitto’, ovvero scarpe e borse extra-lusso poste in bella vista. La stessa Sonia ha ammesso, sempre su Il Corriere che: “Sono un mio debole e me le posso permettere”, ben consapevole di una cosa: “Faccio rabbia perché il mio lusso sembra ancora meno guadagnato (…) Dà fastidio che sia quella che ha avuto la fortuna di sposare uno ricco”. Ma neanche questa sincera ammissione sembra placare i fan che così tuonano: “Sempre in tutte le foto metti , borse e scarpe di marca .. e non pensi che tanta gente in questo momento non trovano soldi per mangiare”, “Quanta vergognosa ostentazione”, e ancora: “Che motivo c è a postare 15 mila euro di borse e scarpe”.

