“Ma possibile?!”. Lontana dai riflettori da parecchio, Naomi Campbell torna a farsi vedere. Ecco com’è oggi a 49 anni

49 anni e una bellezza che non subisce lo scacco del tempo. Naomi Campbell torna a farsi vedere e è sempre uno spettacolo. Nessun ritocco, almeno dichiarato, ma un segreto nella sua longevità c’è. Lo rivela lei. In un’intervista al Wall Street Journal ha confessato che fa un solo pasto al giorno. Voi quante volte mangiate nell’arco delle 24 ore? Quindi mangia poco, pochissimo, quasi niente rispetto a chi non vede l’ora di fare colazione, spuntini, pranzo e cena.

Sembra che a volte salti anche il pranzo, e questo segreto ci piace davvero poco. "Mangio a pranzo. Il pranzo è la mia cena, perché in realtà mangio una sola volta al giorno… La domenica invece mi concedo dei dolci, faccio dei dessert, delle torte, dei pudding". Non finisce qui perché ha aggiunto che ai solidi preferisce i liquidi e che quindi passa intere giornate senza toccare cibo che tutti adoriamo masticare. Prendi invece i succhi che le danno vitamine e sali minerali.

























Per Naomi non è però un sacrificio. E' evidente che sia ormai abituata, il suo corpo non le chiede di mangiare cose diverse; è esattamene ciò che desidera. "Non mi affamo ma mangio solo quando ne ho voglia. Se voglio passare intere giornate senza mangiare lo faccio, bevo solo acqua o qualche succo. Dipenda da come mi sento. Quando fa caldo, a volte voglio solo dei succhi. Non è che lo programmo. Può durare un giorno, oppure due, oppure una settimana. Faccio quello che mi sento di fare al momento".















Naomi Campbell, nata a Londra il 22 maggio del 1970, è considerata una delle indossatrici più carismatiche e perfette che abbia mai calcato le passerelle della moda. Ha cominciato la sua carriera molto presto, indirizzata dai genitori che l'hanno anche accompagnata, quand'era ancora una bambina, in numerosi set pubblicitari.

















In seguito, nell'agosto del 1988 è diventata la prima donna nera ad apparire sulla copertina dello storico "Vogue" edito in Francia, giornale specializzato che rappresenta il punto di arrivo per ogni modella degna di questo nome. Sempre per lo stesso giornale, è stata la prima donna nera a comparire anche nell'edizione britannica.

