L’ex Bonas del programma ‘Avanti un altro’ Laura Cremaschi incanta tutti sui social. Nelle scorse ore ha postato infatti uno scatto sensazionale che ha letteralmente lasciato a bocca aperta tutti i fan. La donna, che dispone di un fisico pazzesco, privo di difetti e caratterizzato da enorme sensualità, lo ha voluto mettere in mostra sul suo profilo Instagram. Una visione che ha fatto molto piacere ai suoi follower, che hanno risposto fornendo giudizi più che favorevoli sull’istantanea.

Laura è seguita da quasi 950 mila utenti e stavolta ha voluto catalizzare l’attenzione soprattutto su una delle parti del suo corpo mozzafiato. L’immagine sexy ha quasi causato degli infarti nei suoi ammiratori, rimasti impietriti e sbalorditi da tanta bellezza. Il suo post ha quindi ottenuto il consenso che desiderava e chissà se prossimamente deciderà di osare ancora di più. Andiamo a vedere nel dettaglio perché questa foto è stata così apprezzata in particolare dagli uomini. (Continua dopo la foto)

























La Cremaschi si è immortalata di spalle, con addosso un bikini molto mini ed una mutandina decisamente scintillante. Grazie anche all’utilizzo di una bella grafica l’immagine ha raccolto un enorme consenso. Ovviamente l’aspetto fondamentale che ha permesso di far diventare la foto ancora più virale è stata la visione del suo spettacolare lato B. Inoltre, all’istantanea in questione ha voluto aggiungere due ali che le spuntano dietro la schiena per rendere mistica l’atmosfera. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia che accompagna il post ha scritto: “Quel ramo del lago di Como…chissà che estate ci aspetterà…”. I suoi innumerevoli fan le hanno regalato più di 65 mila like. Questi invece i messaggi più rappresentativi inviati: “Sarà un’estate bellissima con te”, “Ma che bel lato B”, “Dov’è il lago? Ero distratto…”, “Sei una dea, la foto è bellissima”, “Che panorama fantastico”, “Tutto è perfetto e magnifico”, “Il più bel corpo di sempre, complimentoni Laura”. (Continua dopo la foto)

Dopo il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, si era sparsa una voce insistente che dava Laura Cremaschi nel 2018 come concorrente di ‘Temptation Island Vip’, in qualità ovviamente di tentatrice, ma non si concretizzò questa opportunità. Mentre è di febbraio dell’anno scorso il clamoroso scherzo fatto da Le Iene in cui protagonisti furono proprio lei e Wilma Fiassol, lady Facchinetti.

