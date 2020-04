Asia Argento, una sola parola: hot. Le immagini sui social lasciano senza parole. Ma lo ha fatto davvero

Non solo Pechino Express, ma anche il web. Asia Argento e Vera Gemma vanno ben oltre e si mettono a nudo. Di recente il gossip è stato lanciato da Dagospia, dove le due amiche di avventura hanno messo tutto fuori o quasi. Un video, che ha fatto il giro del web, mostra le due alle prese con un siparietto che infiamma tutti, nel bene e nel male. Ma cosa hanno combinato? Ve lo mostriamo subito.

Nel video postato di recente su Instagram, le due compagne di avventura di Pechino Express decidono di dedicare alcune scene che probabilmente rientreranno tra le pagine del gossip più discusso negli ultimi giorni. Tanto tempo libero a disposizione e i Vip ne sanno sempre una più del diavolo. Asia e Vera, questa volta, sembrano davvero due ‘diavolette’ birichine. Si parla di una diretta che ha visto collegarsi numeri fan, tutti alla ricerca di un dettaglio in più da poter commentare. (Continua a leggere dopo la foto).

























Asia e Vera imperdibili, durante un diretta che definirla ‘hot’ è dir poco. Il tono è quello di una provocazione, perchè di fatto Asia lascia intuire solo il reggiseno indossato. Poco più esplicita Vera, che con movimenti sinuosi, cattura molta più attenzione. Ma il risultato è senza dubbio quello sperato, tra chi apprezza e chi si ritira in un doveroso silenzio da ‘no comment’. (Continua a leggere dopo la foto).















Tra un “vergognatevi” e un “prelibatezze”, le due amiche si concedono senza troppi filtri, giocando e improvvisando un balletto sexy che apre subito il tavolo a una ‘commissione esterna’ affidata direttamente ai gusti dei fan che da casa, guardano, tra una risata e un espressione di disprezzo e imbarazzo. Vera si tocca e si accarezza e come riporta anche Dagospia “a un certo punto ce lo dice, che la posizione che “piace di più ” è quella in doggy-style”. Asia invece si limita ad ammiccare e a ridere divertita, mostrando solo un accenno di reggiseno. (Continua a leggere dopo la foto).









I fan, debitamente tenuti a ‘distanza di sicurezza’, non possono che fungere da indiscutibili giudici di uno spettacolo unico. E come riportato sempre su Dagospia “i commenti migliori, le reazioni più vere sono le faccine”. Ebbene si, perchè per i commenti quasi non si trovano le parole: “Questo è quello che puoi fare almeno da seduta”, “‘a buone!!! “Non ci sono dubbi, “siete le meglio!! “, “Le più gnocche!! “, “Che roba!!!”. “Le figlie d’arte” di Pechino Express hanno provato a fare del loro corpo un capolavoro. E i gusti, in questo caso, sono più soggettivi che mai.

