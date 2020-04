Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non stanno più insieme da qualche tempo. La cantante di Sora e l’artista napoletano, genitori di Andrea, si sono definitivamente lasciati dopo tanti, tantissimi anni. Erano insieme dal 2006. E dopo mesi di voci di distacco totale tra i due come trapelava anche dai rispettivi social e dopo aver superato una crisi nel 2017, a inizio marzo scorso Anna e Gigi hanno comunicato l’addio con la stessa nota.

“Io e Gigi non stiamo più insieme da un po’ – ha fatto sapere la bellissima Anna chiedendo poi rispetto ai fan – Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata…”. (Continua dopo la foto)

























Poi sulla questione è calato un velo di silenzio. Sono sempre stati entrambi riservatissimi sul loro privato e sulla separazione Anna si era limitata a dire che “sono cose succedono a molte coppie” senza rivelare i motivi dell’addio. Ma ora arriva il settimanale Nuovo: “Il cantante non la voleva sposare in chiesa”. Sarebbe stata questa la ragione che avrebbe spinto la cantante a lasciare il compagno. (Continua dopo la foto)















Anna Tatangelo è molto credente e desiderava sposarsi davanti a Dio, ma Gigi D’Alessio doveva ancora annullare il precedente matrimonio con Carmela Barbato. “Essendo cattolica, è naturale che lei desideri il matrimonio”, si legge ancora tra le pagine di Nuovo. “Lei è devota sin dall’infanzia alla Madonna delle Grazie e la sua fede non mai venuta meno”. (Continua dopo le foto)











Il giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti aggiunge anche che Anna Tatangelo da cattolica avrebbe pagato con un prezzo alto il suo amore per Gigi D’Alessio vissuto con molte ansie interiori. La rivista Oggi nel frattempo riporta che la cantante sarebbe alla ricerca di un nuovo amore, dopo l’addio a Gigi D’Alessio ma molti si chiedono se sia davvero pronta per un’altra relazione dopo aver chiuso quella con il papà di suoi figlio.

