Maurizio Gasparri ha ufficialmente annunciato a tutti la sua decisione di ricorrere alle vie legali contro il rapper Fedez. Queste sono le sue parole: “Sì, riprese iniziative legali contro Fedez dopo le sue frasi, inevitabile e costoso per lui”. E il marito della super influencer Chiara Ferragni ha prontamente replicato con messaggi decisamente lunghi: “Gasparri che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi. Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni farebbe anche ridere”.

E poi: “Peccato che quando fu vicepresidente del Senato diede pubblicamente della cicciona e drogata ad una minorenne. Ma nulla cambia qua. Un Paese al collasso e il senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno”. Successivamente, l’artista si è sfogato ancora attraverso il suo profilo ufficiale di Instagra. Vediamo cosa ha detto. (Continua dopo la foto)

























Federico Lucia ha riportato sul popolare social network: “Ma così a caso? Vi giuro che non so perché Gasparri mi vuol fare causa. Ma soprattutto chi è la persona così megalomane da annunciare una causa via tweet? Cioè, falla e basta e no, che ca…o lo dici a fare? Riprenditi dai. Forse non vuoi che io ricordi alla nazione che quando eri vicepresidente del Senato hai dato della cicciona obesa a una bambina minorenne pubblicamente? Forse è questo?”. (Continua dopo la foto)























Fedez ha proseguito: “Ma forse è il caso di ricordarcelo, perché ai tempi non ti fu fatto niente. Forse sarebbe il caso, oggi come oggi, che tematiche sensibili come queste sono all’ordine del giorno, che qualcuno prenda dei provvedimenti rispetto a quello che hai fatto. Uno ride per non piangere. In una situazione in cui c’è un Paese al collasso, questo trova il tempo di annunciare via Twitter di farmi causa. Ma svegliati Gasparri”, ha concluso l’artista, infastidito dalla situazione. (Continua dopo la foto)

Qualche settimana fa Fedez era stato protagonista di un episodio sicuramente meno spiacevole con sua moglie Chiara Ferragni: “Dai amore, non fare quella faccia. Dillo che sei contenta di questa cosa, dai”. Il riferimento era ad aspetti privati della coppia, che avevano indispettito la donna. E poi, al di fuori dell’inquadratura si era sentita la voce di lei dire precisamente: “Cosa ottengo in cambio?”. E Fedez ha subito trovato la risposta pronta: “Il ca…o”, scoppiando a ridere.

Pomeriggio 5, Enrica Bonaccorti ancora su Antonella Elia: parole del tutto inaspettate