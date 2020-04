Barbara D’Urso e il fidanzato, ora la regina di Mediaset ‘vuota il sacco’

Puntata a dir poco turbolenta quella di oggi di ‘Pomeriggio 5’. Per la precisione, ci sono state due informazioni importanti fornite da Barbara D’Urso. Ha fatto infatti chiarezza sulla vicenda riguardante l’arresto di Aida Nizar ed ha anche rivelato di non essere legata sentimentalmente ad alcun uomo. Secondo quanto riferito da Carmelita, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ non è stata tratta in arresto e quindi non si trova attualmente in carcere. Vediamo quali sono state le precisazioni.

La D’Urso ha affermato: “Aida non è in prigione evidentemente, visto che si è messa in contatto con noi. Mi ha mandato una lunga lettera che leggerò nei prossimi giorni. Comunque ha scritto che non è vero che è stata messa in carcere e nemmeno che ha usato un coltello per minacciare il compagno”. La stessa 44enne spagnola, attraverso i suoi social network, aveva smentito categoricamente di essere finita in manette. Quindi, pare che le news dalla Spagna non siano vere. (Continua dopo la foto)

























Successivamente si è cambiato argomento e Barbarella si è collegata in diretta con Maria Teresa Ruta. Tra di loro c’è stato uno scambio di battute contraddistinto da grande simpatia e cordialità. E la padrona di casa della trasmissione Mediaset ha confermato di essere single: “Sono proprio sola senza neanche un fidanzato”. Per l’ennesima volta ha quindi respinto tutte le voci di gossip, rilanciate in passato anche da Alfonso Signorini, che la davano impegnata. (Continua dopo la foto)























Ritornando invece alle vicende legate alla Nizar, questo quanto riportato dalla donna sui social: “Calunnie. Ma io mi sto già difendendo nei tribunali da questa bufala che avete inventato. Con i delitti non si gioca. Effettivamente non posso impedire che parlino di me e mi calunnino. Quello che però posso ottenere è impedire che questo mi interessi. Perché chi ha fiducia in se stesso non ha bisogno di essere creduto dai mediocri”, ha dichiarato la spagnola. (Continua dopo la foto)

E poi ha aggiunto: “Io accetto che venga commesso con me qualsiasi errore, ma non accetto le bugie perché queste non sono errori, sono decisioni prese con intenzione”. Secondo quanto circolato ieri invece sui media iberici, sembrerebbe che la Nizar si sarebbe all’inizio rifiutata di aprire la porta agli agenti ma questi ultimi avrebbero insistito e lei avrebbe finalmente aperto. Da quel che si evince, sembra che la lite scoppiata tra Aida Nizar e il fidanzato sia una delle tante.

