“Non dovevano”. Furia Flavio Briatore, l’attacco è pesantissimo: quella notizia non doveva uscire

Dopo il divorzio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, avvenuto nel 2017, ciclicamente sono circolate voci di un ritorno di fiamma tra i due, che sono rimasti in buoni rapporti per il bene del figlio Nathan Falco, 10 anni. In questo periodo l’ex coppia si è riavvicinata a causa dell’emergenza sanitaria per trascorrere la quarantena insieme a Montecarlo. In queste ore la tranquillità della famiglia Briatore ha vacillato a causa di un gossip-bomba che riguarda proprio l’imprenditore.

Flavio Briatore avrebbe pure una nuova fidanzata, l'affascinante Dana. A rivelarlo è stato il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 aprile 2020. Sembra che questa nuova liaison sia iniziata da poco e che Briatore stia facendo il possibile per tenerla top secret: "Flavio Briatore avrebbe una nuova fiamma e si tratterebbe della bellissima e giovanissima Dana. I due si sarebbero incontrati nella hall dell'Hotel Principe di Savoia, a Milano".

























"Briatore nega, anche perché sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua Montecarlo con il figlio Nathan Falco e l'ex moglie Elisabetta Gregoraci. I due però non dormono sotto lo stesso tetto ma nelle rispettive case", si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Elisabetta ha chiuso qualche mese fa la relazione con l'imprenditore Francesco; lui invece ha avuto alcuni flirt di poco conto. Alla notizia le cronache rosa hanno fatto rimbalzare il gossip, che però pare abbia infastidito l'imprenditore.















Niente di più falso, ha detto Flavio Briatore, che sui social ha attaccato tutti quei giornali che avrebbero montato gossip su di lui senza alcun minimo di fondatezza. "Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un'ennesima fidanzata – ha scritto sul suo profilo Instagram -. Smentisco categoricamente. Vorrei dire alla rivista gossip che l'ha fatto che, in questi momenti cosi tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più #fakenews #notiziefalse #giornalismospazzatura".









Un attacco che ha ricevuto tanti commenti. C’è chi applaude Flavio Briatore, dicendo che ha ragione e che in questo periodo ci si deve occupare d’altro, ma anche chi spiega che in continui gossip sulla sua vita sentimentale potrebbero nascondere un fondo di verità. Il manager, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato di come sta vivendo questo momento di reclusione forzata dettata dal coronavirus. Con lui, a Montecarlo, ci sono il figlio Nathan Falco (10 anni) e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci.

