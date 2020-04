Filippo Magnini vuota il sacco. La verità su Federica Pellegrini: “Perché è finita la nostra storia”

Filippo Magnini è pronto a sposare Giorgia Palmas. I due convoleranno a nozze appena l’emergenza sanitaria sarà passata, mentre la sua ex fidanzata Federica Pellegrini pensa all’amore ma non in modo serio al momento. La carriera continua ad essere la sua priorità e in una recente intervista la campionessa di nuoto ha ammesso di essere single e di attendere ancora l’uomo della sua vita.

“Sono precisina, ma non sono impossibile. – aveva detto la nuotatrice – Dal punto di vista fisico, non mi piacciono i biondi. Per il resto, amo chi sa riflettere e si mette in discussione. Ma non è facile che gli uomini si facciano domande e questo limita molto la scelta. Le foto insieme a Matteo Giunta a Livigno? Sarebbero state uguali due anni fa”. Federica Pellegrini è passata alla storia per la sua relazione durata 6 anni con il collega nuotatore Filippo Magnini. Il suo fidanzato storico, come detto, convolerà a nozze Giorgia Palmas, la donna che lo ha conquistato subito dopo la fine del rapporto con la sua ex. (Continua a leggere dopo la foto)

























E proprio Filippo ha svelato perché la storia con Federica è finita. In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, parlando dell’ex fidanzata ha raccontato qualche tempo fa a Verissimo: “È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, esse (Continua a leggere dopo la foto)re molto mediatici, non ha aiutato”.















“Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”. Intanto la storia con l’ex velina di Striscia la Notizia prosegue a gonfie vele. La coppia si trova in quarantena a causa dell’emergenza sanitaria e cerca di trascorrere il tempo insieme. “Tutto quello che possiamo fare insieme, lo facciamo. – ha spiegato Giorgia Palmas – Ai fornelli ci alterniamo, aiutandoci. Le pulizie sono a carico mio. La spazzatura è compito suo. Per la toelettatura dei nostri cani ci siamo divisi: uno l’ho fatto io, uno lui e il più piccolo insieme. Se dobbiamo scegliere una serie tv di solito andiamo d’accordo e se a noi si unisce Sofìa la scelta tocca ovviamente a lei e noi ci accodiamo”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Di diverso, rispetto a prima, c’è abbiamo riscoperto i giochi da tavola. E le carte: facciamo tornei a tre. Io sono quello che esce per le commissioni e in qui momenti mi rendo conto quanto mi manchi anche solo andare al supermercato con Giorgia, e poterla tenere per mano per strada. Anche fare la spesa in compagnia sarebbe un lusso oggi. Vedendo com’è il mondo fuori, completamente diverso da prima, mi sento solo anche se porto fuori i cagnolini, per cinque minuti al massimo. E una sensazione strana, ma da sportivo sono portato a pensare che i sacrifici servono a raggiungere i risultati”, ha spiegato Magnini, che con Giorgia ha ritrovato il sorriso e l’amore.

“Non ci sposiamo più”. Sossio Aruta e Ursula Bernardo: sono loro a dare brutta notizia. Cosa è successo