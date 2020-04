Arriva una bella notizia. Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up, ha dato alla luce la sua seconda figlia: si chiama Joy. A dare l’annuncio, attraverso una diretta social, è stata la diretta interessata, al settimo cielo per questo nuovo fiocco rosa. Già mamma di Grace, avuta due anni fa, Clio Make up è felicemente sposata dal 2008 con Claudio, il primo a credere nel talento della moglie come make up artist.

Per la coppia non è stato facile allargare la famiglia: a causa dell'emergenza Coronavirus, Clio e Claudio hanno abbandonato New York, dove vivono da anni, e hanno trovato rifugio in Virginia, a casa di un'amica. La dolce attesa era stata annunciata a ottobre quando Clio aveva postato una foto su Instagram con la seguente didascalia: "Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità… una in particolare ve l'abbiamo tenuta nascosta per qualche mese. Se il 2017 è stato l'anno della lenticchia, il 2020 sarà l'anno dell'oliva".

























Qualche settimana fa poi Clio Make Up aveva confidato i suoi dubbi e le sue angosce circa il secondo parto. "Mancano tre settimane al parto. Va tutto bene, per quanto bene possa andare in questo periodo di panico. Me l'ero immaginato diverso questo parto! Siamo in Virginia, a 4 ore da New York e non so ancora se torneremo o no. Stiamo decidendo, perché qui c'è il problema della sanità. Non sappiamo ancora cosa faremo, ci informiamo tutti i giorni tramite gli amici che sono a New York. La situazione è simile a quella italiana: l'avevano presa sotto gamba e alla fine si sono trovati gli ospedali pieni", aveva ammesso in una diretta Facebook.















Clio Zammatteo è nata il 15 novembre del 1982 a Belluno. Da ragazza ha frequentato il liceo artistico. Terminati gli studi la Zammatteo si è trasferita a New York. Nel 2008 ha aperto il suo canale Youtube 'ClioMakeUp'. I suoi video hanno avuto successo ed il canale è cresciuto in fretta. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo libro Clio Make-up. Nel 2010 è uscito il suo secondo libro Clio beauty care.









Visualizza questo post su Instagram È nata Joy ❤️ Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official) in data: 22 Apr 2020 alle ore 10:33 PDT



Clio Zammatteo nel 2012 ha condotto su Real Time ‘ Clio Make Up’ che ha livello di ascolti ha avuto un buon successo. Nel 2013 ha poi condotto Meke-Up Time con Clio. Nel 2015 ha pubblicato un nuovo libro Sei bella come sei. Nel 2018 ha condotto Clio missione mamme. Dal 2020 conduce un nuovo programma intitolato Clio Popup. Clio Zammatteo è sposata con Claudio Midolo. La coppia e molto unità.

