Dopo aver preso parte alla quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’, Valeria Marini è ritornata alla vita di tutti i giorni, caratterizzata dalla quarantena per evitare il diffondere del contagio del male di oggi. E a proposito di questo, la showgirl ha confidato al settimanale ‘Oggi’ che non è sempre riuscita a trascorrere questo periodo in modo tranquillo, anzi tutt’altro. Le difficoltà sono evidenti, ma per fortuna c’è il suo fidanzato Gianluigi a darle coraggio per affrontare meglio la situazione.

La donna ha sfilato con un abito tricolore e uno rosso per ‘Oggi’, nei pressi della scalinata deserta di Trinità dei Monti per sostenere la ripartenza del Paese. Queste le sue parole in merito: “Ero sola in Piazza di Spagna, esattamente come lo è l’Italia davanti a un’Europa che fa orecchie da mercante. Questa è una battaglia. Non è finita purtroppo, ma io so che la vinceremo”. Poi si è quindi soffermata sull’amore e sulla sua relazione felice con il partner. (Continua dopo la foto)

























La Marini ha affermato: “Gianluigi mi dà tanta forza. Ho sofferto come un cane, in passato, ed è inutile girarci intorno. Questo è amore, ho paura a dirlo, ma so che nel mio cuore è così. Lui è molto attento a me, forse nessuno lo era mai stato come lui, ma anche io faccio del mio meglio per esserlo”. Ma ha anche ammesso di aver vissuto momenti terribili da un punto di vista personale. Questa malattia ha scosso tutti e anche Valeria ne ha patito le dure conseguenze. (Continua dopo la foto)























L’ex gieffina ha aggiunto: “Ho pianto intere settimane chiusa in casa, spaventata e in ansia, ora ho capito che è arrivato il momento di dimostrare al mondo di che pasta siamo fatti”. E poi ha riferito altri dettagli al format ‘I Lunatici’ di Rai Radio2 su come vive a casa: “Mi piace comunque curarmi, prendermi cura di me stessa. Il mio fidanzato mi sta vicino, anche se ogni tanto vado in giro dentro casa con maschere strane. Ovviamente non posso andare dai professionisti”. (Continua dopo la foto)

Valeria Marini ha dichiarato successivamente: “I professionisti mi hanno sempre accompagnato per quanto riguarda la cura del corpo, ma ora faccio tutto da sola. Però la prima cosa è comunque mantenere la cura di se stessi. La giornata deve essere condotta sempre al meglio, bisogna prendersi cura di noi stessi e fare tutto quello che ci fa stare bene. Non lasciarsi andare, non buttarsi nel cibo, non sprecare. In questo periodo molte cose mi hanno commosso”.

Diletta Leotta e il fidanzato, Daniele Scardina: “Eccoci prima e dopo”. Foto