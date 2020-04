Eros Ramazzotti, un cuore grande così: il gesto per il fan malato commuove tutti

In tantissimi hanno dovuto e stanno facendo i conti con il terribile male del momento, che ha colpito duramente l’Italia ma anche molte altre nazioni in tutto il mondo. Poco fa è però arrivata una bellissima notizia che ha come protagonista il cantante Eros Ramazzotti, autore di un bellissimo gesto che ha fatto il giro della rete. Oltre ad essere un grandissimo artista, la sua vita è stata sempre contraddistinta da immensa generosità. Generosità che ha confermato anche in questa occasione.

Nel recente passato ha voluto mandare dei messaggi di incoraggiamento a tutti coloro che stanno lavorando alacremente per sconfiggere la malattia e, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, ha deciso anche di stoppare il suo tour negli Stati Uniti d'America per tornare nel nostro Paese e permettere anche ai suoi collaboratori di riabbracciare le rispettive famiglie. Adesso ha invece dato vita ad un'iniziativa commovente e allo stesso tempo meravigliosa.

























Scendendo dunque nei dettagli, Eros ha fatto un gesto incredibile nei confronti di un malato ricoverato all'ospedale di Rivoli, un comune in provincia di Torino. Flavio, questo il nome del paziente, è attualmente in terapia intensiva. Il nosocomio piemontese ha dato la possibilità ai degenti di ricevere dei tablet per collegarsi con i propri familiari. L'uomo, per celebrare l'anniversario di matrimonio, ha dedicato a sua moglie Carmen il brano 'Ti sposerò perché".























Questo video strappalacrime è stato postato in rete anche da alcuni medici dell'ospedale torinese e la notizia è giunta anche alle orecchie di Ramazzotti. Lui ha quindi deciso di inviare un filmato ai due coniugi e le immagini sono diventate virali. Si può vedere il signor Flavio che parla con la consorte ed insieme si godono il video dell'artista. In questo Eros dice: "Ciao Flavio, so della dedica che hai fatto a Carmen. Veramente bellissima, grazie mille!".

E poi il cantante ha detto ancora: “Ti mando tanta forza, dai che ce la facciamo”. Sia Flavio che sua moglie Carmen non hanno potuto far altro che ringraziarlo in maniera sentita per questo inaspettato filmato. Per l’ennesima volta dunque Eros Ramazzotti ha dimostrato di avere un grandissimo cuore. E la speranza del paziente e quindi l’augurio dell’artista è ovviamente che lui possa superare presto questa brutta situazione e ritornare a vivere serenamente.

