Chiara Ferragni, la scollatura tradisce e il davanzale finisce in mostra

L’influencer più famosa in Italia e non solo, Chiara Ferragni, ha nuovamente attirato l’attenzione su di sé grazie ad uno scatto passato che la riprende in tutta la sua bellezza e sensualità. Tralasciando il suo spettacolare viso, la donna ha messo in evidenza soprattutto un dettaglio che non è assolutamente sfuggito ai suoi attentissimi fan. Una visione incredibile della dolce metà del rapper Fedez, che ha scatenato le fantasie più disparate. Ancora una volta ha colpito nel segno.

Chiara è protagonista praticamente ogni giorno di post o storie Instagram, dove racconta la sua vita quotidiana e non disdegna di mostrare anche suo marito e il piccolo Leone. Ma stavolta ha puntato solamente su di lei, per la gioia dei suoi ammiratori, che non aspettano altro che ammirarla in ogni suo aspetto. Ovviamente questa istantanea ha ricevuto un parere più che favorevole ed è stata accompagnata da una marea incontrollata di mi piace e commenti. (Continua dopo la foto)

























Nell’immagine in questione si è immortalata con addosso un meraviglioso e strabiliante abito dorato, che presenta una scollatura da urlo. Infatti, si può intravedere il suo bellissimo décolleté, che sembra debba fuoriuscire del tutto. Il suo sguardo verso l’obiettivo incanta decisamente tutti. Nella didascalia ha fatto riferimento a queste serate estive, che le mancano moltissimo. E ha fatto intuire che sarà dunque non facile ripeterle quest’anno a causa del male del momento. (Continua dopo la foto)























Oltre 415 mila i like ottenuti dalla Ferragni, che ha potuto anche leggere con piacere i tantissimi apprezzamenti. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono stati i più importanti: “Sembri una sedicenne…non è giusto!”, “Sei bellissima”, “Troppo bella”, “Una sexy mamma”, “Bonaa”, “Sei davvero super elegante”. Altri hanno scritto: “Sei la donna migliore e affascinante che abbia mai visto”, “Una regina”, “Stupenda”, “Sei sempre bellissima. E che stile!”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Missing these summer nights ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 22 Apr 2020 alle ore 6:29 PDT

Nelle scorse ore si era parlato di Chiara per un’altra sua foto nella quale aveva sponsorizzato una tuta. Che ha dei costi davvero alti. Infatti, il prezzo dei capi marchiati dalla moglie di Fedez non è certo economico. Felpa e pantaloni della tuta costano ciascuno 235 e 195 euro, quindi per avere il completo della nuova collezione di Chiara Ferragni è necessario spendere almeno 430 euro. La capsule collection firmata dall’influencer prevede anche un paio di sneakers in due versioni di colore differenti per 215 euro.

