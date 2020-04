“Ops!”. Vanessa Incontrada, la gaffe in diretta. Le è scappato, succede… Un buongiorno ‘speciale’

Sempre amatissima dal pubblico italiano e con un seguito di fan che farebbe invidia a qualsiasi altro volto noto femminile tra i Vip. Ma qual è il segreto di Vanessa Incontrada? L’ex modella e conduttrice vanta sicuramente una spontaneità senza pari. Il suo sorriso e le sue lentiggini hanno saputo fare innamorare milioni di follower. La Incontrada vince per simpatia e bellezza, che sappiamo non passare mai da troppi ‘filtri’.

Sfida silenziosamente ogni influencer più in voga, Vanessa Incontrada non ama autocelebrarsi nè porsi mai in vetrina, eppure l'attenzione cade ancora su di lei, che con semplici armi di seduzione continua a raccogliere like e cuori a profusione. Sappiamo che nelle ultime ore ha intrattenuto i suoi follower mostrandosi totalmente al naturale. Cosa significa questo? Non solo senza trucco, ma anche con tanto di capelli bianchi e baffetti in primo piano.

























Le immagini social dei capelli bianchi di ricrescita, non del tutto curati, anzi per nulla, non hanno intimorito nessun fan. E neanche i baffetti hanno messo in fuga gli accaniti sostenitori della conduttrice e showgirl. Vanessa Incontrada 'mette alla prova' l'affetto dei suoi fan e si può dire che, un volta superato questo, nessuno smetterà mai di amarla. E invece, Vanessa Incontrada continua imperterrita e ne combina un'altra delle sue.















Dopo i capelli con la ricrescita, i baffetti e le sopracciglia 'nature', un'altra storia di Instagram fa il giro del web in pochissime ore. La splendida Incontrada si lascia andare a un buongiorno al sapore di cappuccino e cornetto e poi gli scappa qualcosa. Cosa? Ebbene, un ruttino in diretta. Erano le 07 e 48 del mattino, quando Vanessa Incontrada, dando il suo buongiorno ai fan, si porta la mano alla bocca consapevole di essersi fatta scappare un ruttino in diretta.









D’altronde a chi non è mai accaduto, almeno una volta, di chiacchierare e lasciarsi scappare qualche rumorino inconsueto? Tutti saranno passati da questo momenti imbarazzante ma simpatico e i Vip non sono esenti da questi siparietti, soprattutto negli ultimi tempi. Tutti alle prese con le condivisioni dei momenti quotidiani. E anche un ruttino in diretta può scappare. “Scusate, mi è scappato un ruttino!”. Dalla sua abitazione di Follonica, in Toscana, dove vive con il marito Rossano Laurini e il figlio Isal, di 12 anni, Vanessa proferisce il suo ‘ops’ di prima mattina. La giornata è lunga per tutti.

