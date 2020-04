Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, la soffiata pazzesca: “È tutto merito di Aurora”. Cosa è successo

Tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza è finita da circa due mesi. I due si sono detti addio, a causa di stili di vita troppo differenti per poter essere conciliati e la decisione sarebbe stata presa dalla modella, che trascorre la quarantena in casa, tra esperimenti in cucina e coccole al gatto, insieme ai figli Gabrio Tullio e Raffaela Maria.

Secondo quanto raccontato settimanale Diva e Donna sarebbe stata proprio la presenza dei due figli, avuti da Eros Ramazzotti, nella vita di Marica ad aver scatenato la crisi con l’imprenditore francese, con il quale la modella si frequentava da circa un anno. Marica è una mamma attenta e molto presente, lui, invece, gira il mondo per lavoro e ama la vita mondana. Insomma, due mondi totalmente diversi, che alla fine si sono scontrati. (Continua a leggere dopo la foto)

























La Pellegrinelli e Vezza avevano iniziato la loro relazione la scorsa estate, uscendo allo scoperto piano piano. Lei era reduce dalla fine del matrimonio con Ramazzotti. Le cose sembravano procedere bene, a gennaio la coppia aveva trascorso una vacanza romantica tra le colline delle Langhe, nella tenuta di famiglia di lui, poi la rottura. (Continua a leggere dopo la foto)















A febbraio i due si erano già lasciati e la notizia ha subito riempito le pagine delle cronache rosa. Poco dopo era scoppiato il gossip su Eros Ramazzotti e la conduttrice de I fatti vostri, Roberta Morise, smentito categoricamente dal cantante. Ora arriva una nuova bomba. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sarebbero tornati insieme.A riportare la notizia è Novella 2000 in un articolo a forma Ivan Rota e Gisella Desiderato. (Continua a leggere dopo la foto)









I soliti ben informati spiegano che dietro il riavvicinamento tra i due potrebbe esserci lo zampino di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha sempre avuto un ottimo rapporto con la Pellegrinelli. “Marica è la madre dei miei fratelli”, diceva infatti la scorsa estate alla rivista Oggi e per questo motivo pare che abbia ‘tramato’ per cercare di ricostruire la famiglia.

Tina Cipollari, la foto rubata finisce sui social: l’opinionista di UeD è una vera furia