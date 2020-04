Tina Cipollari, la foto rubata finisce sui social: l’opinionista di UeD è una vera furia

Momento non facile per l’opinionista di ‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari. Nelle scorse ore la donna si è ritrovata al centro di una vicenda a dir poco spiacevole che la riguarda in prima persona. Ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram alcuni screenshot con delle sue foto presenti su un sito. Secondo quanto riferito da lei, quelle immagini sono quindi state usate senza il suo permesso da un’azienda, che avrebbe quindi commesso un illecito per sponsorizzare alcuni prodotti.

La Cipollari, nonostante il gesto grave perpetrato ai suoi danni, ha preferito per correttezza non rivelare pubblicamente il nome del portale dove ci sono le sue istantanee. Queste ultime sono state utilizzate per pubblicizzare un prodotto che serve per restare in forma smagliante. Leggendo sul sito, si può pensare che sia stato assunto da Tina per migliorare il suo peso, ma così non è stato. Quindi, per smentire categoricamente la notizia, ha voluto fare queste precisazioni sui social. (Continua dopo la foto)

























Ovviamente l’opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi ha preannunciato la possibilità di adire le vie legali per difendere la sua immagine. La Cipollari ha invitato tutti i suoi follower a condividere e a far girare dunque il più possibile questa news, visto che non è assolutamente a conoscenza di questo prodotto dimagrante. Al momento non si sa con esattezza come siano andate le cose, ma Tina è stata molto chiara mettendo subito la faccia per smentire. (Continua dopo la foto)























Queste le parole usate da Tina: “La notizia è falsa. Hanno usato la mia immagine, non so di cosa si tratta”. Dopo questo primo screenshot, ne fa un altro e afferma: “Davvero questo è falso, condividete”. In suo supporto è intervenuto immediatamente Gianni Sperti, che ha condiviso l’Instagram story sul suo profilo social. Dunque, per adesso ha deciso di prendere questo provvedimento per respingere questa falsa pubblicità. Ma probabilmente si finirà nelle aule di tribunale. (Continua dopo la foto)

Ricordiamo che Tina è tornata nuovamente protagonista su Canale 5 con ‘UeD’. Ovviamente con una nuova formula, visto che bisogna rispettare le disposizioni in vigore per contrastare l’emergenza sanitaria. Lei e Sperti sono collegati a distanza, attraverso dei piccoli schermi, in alcune stanze. Ed oggi ha voluto anche raggiungere Gemma Galgani, con la quale ci sono state scintille.

