“Sotto le coperte…”. Federica Panicucci, quel segreto svelato dal fidanzato. “Non mi stanco mai”

Ancora non c’è traccia di Federica Panicucci, ma la promessa è che tornerà presto quando sarà finita l’emergenza sanitaria. Al momento la trasmissione mattutina di Canale 5 si è trasformato, da settimane ormai, in uno speciale dedicato al coronavirus condotto soltanto da Francesco Vecchi. Federica Panicucci spera presto di tornare a tenere compagnia i suoi telespettatori, ma al momento si sta godendo il periodo di isolamento in compagnia della sua dolce metà.

Marco Bacini ha dichiarato a Nuovo Tv su Federica Panicucci che cerca di tutelare la sua incolumità, che significa evitare qualsiasi tipo di rapporto sociale che non sia strettamente necessario, stare in casa e cercare di fare tutto riducendo al minimo l'incontro con le altre persone. Poi ha fatto una confessione intima su Federica Panicucci, parlando del loro rapporto: "La passione è fondamentale. A volte viene rappresentata come una donna algida, invece è molto passionale".

























Il compagno di Federica Panicucci, vuole trovare il lato positivo di questa situazione d'emergenza causata dal diffondersi del coronavirus nel nostro Paese, che ci ha costretto a trascorrere periodi di isolamento in casa, è quello di aver trovato ancora più momenti per loro: "Il fatto di avere ritmi meno intensi, di non dover vedere persone per lavoro, mi permette di vivere ancora di più appieno il nostro amore". Federica Panicucci ha riempito la vita di Marco Bacini, come lo stesso ha confermato a Nuovo Tv.















Tra i due c'è un amore adulto, una costruzione, cresciuto nel tempo e nato da una profonda stima reciproca. Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano, ma solo dopo il coronavirus. L'imprenditore non ha voluto svelare quando ha fatto la proposta alla conduttrice poichè, secondo il suo punto di vista, i sentimenti si tengono nella propria cerchia personale: "Sono felice che si veda quello che provo per lei, ma preferisco mantenere la privacy sul nostro rapporto".











Marco Bacini, ha svelato a Nuovo Tv che la ama per la sua intelligenza, per la sua capacità di coinvolgerlo senza dare mai nulla per scontato: “Non mi stanco di stare con lei, ha riempito tutte le mancanze che c’erano nella mia vita”.

