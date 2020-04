È tempo in cui riscoprire il calore della famiglia è un dono preziosissimo che non va sottovalutato. Ogni gesto, anche il più semplice, assume un valore ancora più intenso e anche i Vip danno prova di questo. Di recente, dopo la new entry in casa Totti, anche Michelle Hunziker decide di presentare a tutti un nuovo componente della famiglia. Il pensiero dell’ex modella, showgirl e conduttrice è rivolto a Tomaso Trussardi. Ma di cosa si tratta?

La famiglia 'allargata' di Michelle Hunziker accoglie un altro amico. Michelle Hunziker sta trascorrendo queste settimane insieme a Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste, la primogenita della conduttrice Aurora Ramazzotti insieme al fidanzato Goffredo Cerza e la migliore amica di Aurora, figlia del cantautore napoletano, Sara Daniele. Ma non si ferma qui. Oggi è arrivata una sorpresa.

























Nessun panico, tutto è sotto controllo, almeno per il momento. Un dolcissimo levriero grigio, di nome Odino -dal suo codino storto, è a sorpresa pensata con amore per Tomaso Trussardi. Ma sappiamo che Odino dovrà fare presto amicizia anche con i due barboncini della Hunziker, Lilly e Leone. Riusciranno a diventare amici? Al momento quel che è certo è che Odino è stato pazzamente desiderato dall'imprenditore. Lo conferma Michelle su Instagram.















"Erano anni che Tomaso desiderava un levrierino….eccolo qui….Il nuovo Bebè di casa….siamo tutti innamorati di lui!!! Compresi Lilly e leone. Si chiama ODINO perché era l'unico della cucciolata con un codino storto. @therealtrussardigram #puppy #odino #family #love". La sorpresa è servita e Tomaso adesso avrà anche un amico in più, che si unisce alla cerchia dei 'fedelissimi' di famiglia. I fan, alla vista del simpatico e piccolo levriero, lanciano una cascata di cuori e di like.









I fan, tra un cuore e un like, non perdono tempo per commentare con affetto: “Ma voi siete come un piccolo STATO ospite in Italia… tipo San Marino. Siete TANTISSIMI…. possiamo venire anche noi tre?”; “Che dolcezza”, “Ma è super tenero”, “Ma è stupendo”, “Amore”, “Lo stesso stemma Trussardi”, “Bellissimo, tranne il nome”, “Che patato”, “Spupazzatelo anche per me”. Adesso bisognerà capre se anche Odino riuscirà a comprendere tutte le ‘regole’ per una tranquilla convivenza con tutti. Cosa combinerà? Lo scopriremo sicuramente.

