Elisabetta Gregoraci, da sempre attivissima su Instagram, continua a far sognare i fan con foto sexy oltre che condividere momenti di quotidianità col figlio Nathan Falco. Flavio Briatore, anche lui habitué del mondo social, nelle ultime ore si è dato ai ricordi (ha postato vecchie foto dei GP di Shangai nel 2005 e di Adelaide) ma interviene anche sull’emergenza sanitaria che da due mesi a questa parte mette in ginocchio il Paese.

La conduttrice e showgirl e l'imprenditore non stanno ufficialmente più insieme da tempo. La loro storia era nata nel 2006, coronata nel 2008 con il matrimonio che è andato avanti per 9 anni poi nel 2017 è arrivata la separazione. Ma una cosa è certa, acclarata, sicura al 100%: stanno trascorrendo la quarantena sotto lo stesso tetto a Montecarlo e insieme al figlio Nathan Falco.

























Anche prima dell'isolamento forzato per via dell'emergenza sanitaria Briatore e la Gregoraci avevano fatto capire di essere in ottimi rapporti. Hanno sempre celebrato feste e compleanni insieme e gli ultimi scatti social, come quelli di Pasqua 2020, parlano di un'intimità e un'intesa ritrovata dopo la separazione e le reciproche accuse. E non a caso le voci di un ritorno di fiamma sono esplose all'istante.















In un'intervista di un po' di tempo fa a Mara Venier, la Gregoraci aveva detto che "c'è grandissimo rispetto, noi ci vogliamo bene. Sono stati 12 anni molto importanti. Forse si è reso conto di quello che ha perso, in giro c'è un po' di tutto, un po' di circo. Ora per noi il centro di tutto è il nostro bambino. Lo amiamo entrambi ed è sereno e felice perché non ha mai visto i genitori litigare". E ancora: "In questo momento piano piano mi sto riprendendo e spero di trovare quello che merito".









Visualizza questo post su Instagram Grazie @elisabettagregoracireal #falco auguri di #buonapasqua a tutti voi Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) in data: 12 Apr 2020 alle ore 5:25 PDT



A proposito della quarantena insieme ora un amico della coppia ha svelato al settimanale DiPiù che la decisione è stata presa dalla Gregoraci (“È bello tornare a sorridere”, avrebbe confidato) e anche che il riavvicinamento era iniziato prima dell’emergenza. Lui aveva organizzato la festa per i 40 anni di Elisabetta, mentre lei aveva partecipato al party per il 70esimo compleanno di lui. “Negli ultimi tempi i due avrebbero ritrovato la sintonia dei giorni migliori, anche se non ci sono state dichiarazioni ufficiali in merito”, ha aggiunto la fonte.

