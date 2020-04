“Che vuol dire tutto questo?”. Antonella Clerici e Elisa Isoardi, tutti hanno notato: cosa succede tra le due ‘rivali’

Durante queste settimane non poteva mancare la cucina come passatempo preferito da tutti gli italiani. Ovviamente anche i Vip hanno allietato i loro profili social, donando alcune prelibate ricette da cucinare in compagnia di un ‘pubblico’ da casa e tra tutti spiccano i nomi di Antonella Clerici e Elisa Isoardi. Le due conduttrici si sono ‘sfidate’ a suon di fruste elettriche e tante prelibatezze e tra un uovo in camicia e uno strapazzato, si sono continuate a sfidare doverselo dire.

Fornelli accesi e la sfida continua, anche su Instagram ovviamente. Le signore della cucina italiana de "La Prova del Cuoco", ovvero Antonella Clerici, ex e secolare conduttrice del programma, e Elisa Isoardi, l'attuale guida al timone dello stesso, si sono quotidianamente 'sfidate'. Cucchiaio in mano e cascate di ricette da 'sfornare' a ritmi incessanti, sempre allo scopo di fare compagnia e divertire il pubblico sintonizzato durante le dirette Instagram.

























La pausa televisiva, cominciata l'8 marzo, ha messo a dura prova tanti volti noti dello spettacolo e dell'intrattenimento, che hanno dovuto fare i conti con la propria creatività e invettiva. Nessuno è rimasto inattivo e tutti hanno avuto modo di mettere in campo le doti professionali, accese anche dalla scintilla della fantasia. Il pubblico non si abbandona ed è per questo che le dirette Instagram hanno saputo riservare una grande varietà di intrattenimenti. È questo il caso di Antonellina e la sua 'antagonista' ma non meno apprezzata, Elisa Isoardi.















Senza dirselo, le dirette Instagram delle due reginette della cucina italiana sono partite in contemporanea ogni giorno, alla stessa ora, cercando di coinvolgere quanti più 'spettatori' possibili. Il format proposto dalle due 'duellanti' è stato pressapoco identico e, probabilmente, anche la cerchia di pubblico che hanno saputo rispettivamente coinvolgere. Difficile, bisogna ammetterlo, per la Isoardi trovarsi alle prese di una sfida con la 'number one' di ascolti televisivi; ma lo spirito battagliero e il coraggio ripaga sempre ogni vero eroe.









Nelle intenzioni di Antonella Clerici, c’è sicuramente quella di non interrompere il percorso da conduttrice. Come ha più volte dichiarato, le idee per il futuro non mancano di certo, con il presupposto di riuscire ad apportare anche qualche novità in più. Lo ha dichiarato a Fanpage: “Penso sempre che mi piacerebbe molto un format, sempre di ricette e cucina, che parli del prodotto e insegni l’uso del cibo nella maniera giusta, senza tralasciare la filosofia del km 0 o della valorizzazione del territorio. È un format profondamente green, legato all’ambiente. Quando dico che vorrei cucinare nel mio bosco non è una battuta”.

