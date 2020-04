Luca Argentero, pazzesco: è successo subito dopo la fine di ‘Doc’. Che roba!

Luca Argentero conquista tutti e non solo per il successo conseguito con la fiction “Doc-Nelle tue Mani”, che sappiamo quanto sia stato apprezzato dal pubblico italiano. L’attore torinese ha spiccato decisamente il volo, risultando il nome più seguito e cliccato degli ultimi tempi. Ne sono prova i like che hanno ricevuto le sue pagine social, sia su Facebook che su Instagram.

Luca Argentero vince su tutti. L’articolo dedicato all’attore torinese su Il Corriere della Sera riporta, infatti, cifre da capogiro. Con le sue 825.000 interazioni raggiunte nel mese di aprile e quasi mezzo milione di visualizzazioni ottenute dai video pubblicati sulle diverse pagine social, ovvero sia su Facebook che su Instagram, Luca Argentero si qualifica come un vero e proprio ‘Doc’ della visibilità. (Continua a leggere dopo la foto).

























Il pubblico italiano è stato costantemente informato sul procedere della vita privata e professionale dell’attore torinese, che ha saputo così instaurare un rapporto speciale con i suoi numerosi follower e sostenitori. Come ha ricordato anche il sito Fanpage, Luca Argentero “non è più quello del Grande Fratello”. L’ex gieffino, infatti, ha saputo riformulare nel tempo la sua immagine pubblica e professionale, forte di una crescita avvenuta soprattutto nella recitazione. E i successi conseguiti si sono visti. (Continua a leggere dopo la foto).















Tante le testate giornalistiche che informano della vita dell’attore torinese. Un esempio? Dal primo incontro avvenuto con la bella Cristina Marino, che ha raccontato lei stessa a Gente: “Luca e io ci siamo conosciuti sul set di “Vacanze ai Caraibi” la sera prima che io partissi…abbiamo cenato insieme e da lì è nato tutto”, alle curiosità sul periodo della dolce attesa che sta vivendo la coppia, spesso motivo di attenzione da parte di molte sostenitrici. Lo ha confermato durante la stessa intervista Cristina Marino: “Tante ragazze mi scrivono che stanno vivendo la gravidanza con tristezza e scoramento in questo periodo, ecco io spero di poterle consolare un po’”. (Continua a leggere dopo la foto).









Reperire alcune curiosità sulla vita di coppia e su quanto l’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino possa essere stato un continuo stimolo di reciproco miglioramento, è davvero facile. Tutti ricordano, ad esempio, l’annuncio pubblicamente dato dalla bella Cristina su Vanity Fair a proposito del sesso del bebè: “Sarà una femmina, per la gioia del suo papà”. O ancora, alcuni messaggi di profonda complicità lanciati dalla stessa. (Continua a leggere dopo la foto).

“A me è andata benissimo, ma a lui è andata meglio. Quando mi hai presa, avevo 24 anni, ero nel fiore della mia giovinezza. Non avevo neanche un capello bianco. Quindi, è vero, io sono fortunatissima, ma ho la grandissima presunzione di dire che anche ad Arge è andata molto bene», ha detto, sostenendo che il compagno, e futuro marito, «Più invecchia più è bono. È molto più bello adesso di quando era giovane”. Insomma, il messaggio sembra essere arrivato forte e chiaro anche ai follower ed è per questo che non perdono neanche un giorno per dimostrare il proprio affetto attraverso un semplice click.

“Esplosiva!”. Wanda Nara, finite anche le parole: spacco vertiginoso e seno in faccia ai fan