“Esplosiva!”. Wanda Nara, finite anche le parole: spacco vertiginoso e seno in faccia ai fan

Wanda Nara continua a far impazzire i social. Questa volta grazie al suo truccatore, parrucchiere e uomo di fiducia Kennys Palacios che su Instagram regala molte immagini e outfit della splendida showgirl. Vestito bianco, spacco vertiginoso e seno in bella mostra da togliere. Wanda Nara insomma sa sempre e comunque come stupire. E fioccano i commenti dei fan che aspettano con ansia di ammirare nuovi scatti delle showgirl in questi giorni turbolenti che costringono anche Wanda Nara all’isolamento. Migliore di quello del resto d’Italia visto che la bella Wanda Nara e il suo Mauro la stanno affrontando sul Lago di Como.

Sui social però, come detto, Wanda Nara non disdegna foto ammiccanti per i fan tutto questo mentre nella doppia vesta di moglie e procuratrice tratta il futuro calcistico del suo Mauro. In queste settimane si sta parlando tanto del futuro di Maurito con diverse squadre pronte a fare carte false per portarselo a casa se il Psg non esercitasse il diritto di riscatto. Continua dopo la foto

























Nel contratto dell’ex attaccante dell’Inter, inoltre, pare ci sia una clausola in favore di Icardi che potrebbe anche decidere di non restare a Parigi. La Juventus attende sorniona anche se nelle ultime ore pare che il club bianconero abbia messo gli occhi su Arkadiusz Milik che in estate lascerà quasi sicuramente Napoli.Che sia una mossa per depistare e per sparigliare le carte non è dato a sapersi ma Icardi resta sempre un pallino nella testa del ds bianconero Fabio Paratici che vorrebbe portarlo a Torino alla corte di Maurizio Sarri. Continua dopo la foto



















Sull’ex capitano dell’Inter, però, c’è anche il Milan di Elliott in cerca finalmente di un vero numero nove, un centravanti di peso a cui poter affidare le chiavi dell’attacco per la rinascita. Zlatan Ibrahimovic dovrebbe partire visto che a ottobre compirà 39 anni ma anche una sua permanenza non escluderebbe affatto l’arrivo di Icardi anche se ci sarà da convincere l’Inter, nel caso, a cederlo ai cugini rossoneri. Continua dopo la foto











Come detto, dunque, il futuro di Icardi è ancora tutto da scrivere e l’unica eventualità impossibile che si possa verificare è una sua permanenza all’Inter. Ieri sera durante una diretta Instagram, insieme al figlio Valentino, Wanda Nara, agente del marito, si è divertita a rispondere alle tante domande dei follower. La 33enne argentina si è divertita un po’ meno circa le domande sulla prossima squadra di Icardi arrivando addirittura a “sbottare” con i suoi seguaci: “Mauro viene qui, Mauro va là? Basta domande di calcio su Icardi. Ha un profilo Instagram Mauro, potete fare direttamente a lui le domande sul suo futuro. Quante domande su Icardi, mamma mia”.

