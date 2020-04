Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser proseguono la loro relazione sentimentale, anche se nei giorni scorsi sono iniziate a circolare alcune indiscrezioni su presunti screzi molto probabilmente dovuti al tanto tempo trascorso insieme per colpa della quarantena. Lei infatti starebbe iniziando a vivere male la lontananza dagli impegni lavorativi e la necessità di rimanere chiusa in casa. Ancora di più, visto che nel capoluogo lombardo ci sono i suoi fratelli, e soprattutto Belen.

In passato la giovane argentina aveva dichiarato a proposito della sua dolce metà: "La mia vita con Ignazio è cambiata e stare qui nel suo mondo, con la sua famiglia, mi piace. Abbiamo fermato il tempo…Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo". Nelle scorse ore Chechu ha sorpreso tutti i suoi follower pubblicando una deliziosa immagine di Ignazio da bambino.

























Nella didascalia che ha accompagnato la foto, la Rodriguez ha scritto: "El segreto de sus ojos", ovvero "Il segreto dei suoi occhi". Facilmente immaginabile il grandissimo entusiasmo dei fan della giovane e della coppia. Gli utenti hanno infatti deciso di inondare il suo profilo Instagram sia con migliaia di mi piace che con decine e decine di messaggi estremamente positivi. Andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio cosa hanno voluto scrivere i tantissimi ammiratori.























Lo scatto ha collezionato quasi 30 mila like in pochissimo tempo. Mentre per quanto riguarda i post, ecco quali sono stati i più rappresentativi: "L'amore della tua vita in miniatura è bellissimo", "Che cucciolo bellissimo", "Il segreto dei suoi occhi è la gioia di vivere cara Chechu", "Tienilo stretto", "Occhi stupendi pieni di dolcezza e di gioia". Ed ancora: "Meraviglioso, un sorriso stupendo e due occhi profondi", "Perfetto", "Sono veramente fantastici i suoi occhi".

A proposito del futuro bebè che potrebbe arrivare, Cecilia aveva affermato: “Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui”. E subito dopo Ignazio aveva risposto, condividendo la sua idea: “Piacerebbe anche a me che nostro figlio crescesse qui i primi anni perché c’è un contatto umano che serve a costruire le basi”.

