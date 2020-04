“Ma che fai?”. UeD, Tina Cipollari ancora contra Gemma Galgani: la dama umiliata così

Tutto pronto per lo storico dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Ormai le conferme sopraggiungono da ogni profilo social e nche Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno pensato di lanciare il loro messaggio social, rigorosamente a distanza di sicurezza. La nuova versione di Uomini e Donne sembra essere pronta a ripartire e accadrà il 20 aprile. Ma con qualche regola in più da osservare scrupolosamente.

Una data da segnare sul proprio calendario, ma non solo, anche un tentativo della macchina televisiva di riprendere strada, senza per questo dimenticare un'emergenza sanitaria ancora in corso che richiede massima prudenza. Tante novità e un nuovo trono di Gemma Galgani e Giovanna Abate, che verranno affiancati dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ma proprio Tina ne combina un'altra delle sue.



















Il volto storico del programma decide di realizzare un video, in cui dedicarsi alle anticipazioni su quel che ci si aspetterà dal nuovo format del programma televisivo. Ma i lsuo non è un video qualunque. Infatti lo fa in puro stile 'Cipollari'. Tina, conosciuta da tutti per un carattere solare ma pungente, non le manda certo a dire e fa comprendere da subito quali saranno le sue intenzioni: continuare a dare filo da torcere alla dama torinese.















Il momento diventa epico quando sul volto di Tina, intenta a parlare con Gemma attraverso un vetro, appare la mascherina, non una qualsiasi ma la 'sua' mascherina, quella con cui manda un messaggio a Gemma: la "mummia", alter ego di Gemma. Avete capito bene, sulla mascherina di Tina compare il volto di Gemma. Il video è stato condiviso da Witty Tv attirando l'ilarità di molti utenti. Poi un secondo siparietto durante un collegamento tra i due opinionisti e Gemma che subito esclama: "Ciao Gianni, sono felicissima di vederti" . Poi è la volta di Tina. Maria domanda: "Ma non la vedi Tina? Si vede benissimo?".











“Tina? Non riesco a vederla bene. Pensavo fosse un ologramma, invece è proprio vera?”. Tina risponde: “Gemma, non sei nella Casa del Grande Fratello. Siamo a Uomini e Donne, non nello studio del Grande Fratello”. La sorpresa della mascherina ha lasciato tutti senza parole, ma da Tina c’era da aspettarselo. Distanti sicuramente, ma vicine mai troppo: tra Tina e Gemma non sembra esserci modo per deporre le armi da guerra. E poi indossare la mascherina è d’obbligo.

