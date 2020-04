“Straziante”. Clizia Incorvaia rompe il silenzio e scoppia a piangere. Cosa è successo

Hanno fatto discutere, hanno emozionato, hanno dato prova di resistere nonostante tutto. Stiamo parlando di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che hanno iniziato a dare un senso molto più importante alla loro permanenza dentro la casa del Grande Fratello Vip 4. Un’edizione molto particolare quella a cui i telespettatori hanno assistito. La casa più spiata d’Italia, sotto la conduzione di Alfonso Signorini, è stata particolarmente animata da vicende sui generis, prima tra tutti la love story tra il figlio della celebre coppia di attori e l’influencer siciliana.

Un continuo avvicinarsi e allontanarsi ha caratterizzato la storia d'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tra molte perplessità -quelle di Clizia- e tensioni di vario genere -quelle di Paolo, alla fine ce l'hanno fatta. I due sembrano essere davvero intenzionati a proseguire la loro relazione che, anche se fuori dalla casa, sta continuando a reggere sulla distanza. Lui a Roma, lei in Sicilia, sicuramente molto lontani fisicamente, ma forse ancora più vicini nel sentimento.



















La voglia di potersi riabbracciare e vivere la loro relazione con ritmi più equilibrati si fa sentire sempre di più. Infatti è Clizia ad ammettere durante un'intervista rilasciata a Chi: "Mi manca tantissimo, è straziante non potersi vivere, ma è anche sognante". Paolo non è meno romantico di lei, infatti ci mette del suo nella tipica espressione di un uomo perdutamente innamorato della propria donna. Le parole di Paolo allontanano ogni dubbio, anche quello di chi non riusciva a immaginarli insieme fuori dal GF.























"Sono molto romantico, lo sono sempre stato. Quando è uscita mi ha lasciato un vuoto dentro. Se non lo vivi è difficile da capire. Si provano pressioni fortissime, ho pianto e non mi succedeva da tempo. Mi imbarazzo ma è la verità". Paolo ha concesso anche alcuni considerazioni positive sul conduttore, che sicuramente ha gestito una delle edizioni più difficili nella storia del reality show: "Alfonso è un grandissimo professionista che ha mostrato grande empatia, noi ci sentivamo davvero protetti da lui".

Ma l’attenzione non può che ricadere sulle parole di Clizia che ha aggiunto su Paolo: “Andrei da lui pure in zattera”, ammettendo che: “Parliamo la stessa lingua, quest’estate vorrei fare il giro delle isole Eolie in barca a vela con lui”. Insomma, sembra essere tutto pronto per partire nel miglior modo possibile e siamo certi che, quando ne avranno modo, i due belli innamorati doneranno pagine indimenticabili nella cronaca rosa.

