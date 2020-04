Anche una delle ex protagoniste del ‘Grande Fratello Vip 4’, Rita Rusic, è costretta ovviamente a rispettare la quarantena a causa del male del momento che ha paralizzato tutto il mondo ed anche l’Italia. Durante le giornate, la produttrice cinematografica è solita postare foto e video sui social network e spesso si è mostrata mentre era intenta a fare dell’attività fisica nella sua abitazione. In uno dei suoi ultimi post è però stata consigliata da un follower, che le ha fatto notare qualcosa.

L’utente in questione, senza però insultarla pesantemente, le ha detto: “Se vuoi rimanere tonica e asciutta devi alzare pesi più grossi e fare meno ripetizioni, così asciughi il grasso esterno e riempi i muscoli…Ma sei talmente fi..a che va bene tutto”. Il consiglio però non è andato assolutamente giù alla Rusic, che ha respinto le accuse di essere grassa. L’ex inquilina della Casa più spiata d’Italia ha dunque risposto per le righe, manifestando tutto il suo fastidio. (Continua dopo la foto)



















L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha infatti affermato: “Ma quale grasso scusami!? Io non ho grasso, mi spiace…E poi sono fragile di giunture”. Successivamente il fan ha nuovamente replicato alla donna, precisando che non c’era assolutamente intenzione di offenderla in alcun modo: “Era solo per dire…Lo vedo benissimo che non sei affatto grasso, anzi. Scrivimi”. Ma non sappiamo se lei abbia letto questa risposta, visto che finora non ha ancora commentato. (Continua dopo la foto)























Non è escluso nemmeno che i due abbiano poi avuto una conversazione privata, come richiesto dall’ammiratore. Tra i numerosissimi commenti pubblicati, c’è anche chi le ha fatto una proposta ‘bollente’, invitandola a passare una notte di fuoco con lui. E la Rusic anche in questo caso ha voluto rispondere, scrivendo: “Non ne vale la pena”. Dunque, l’attrice replica praticamente a tutti e preferisce dunque non restare in silenzio soprattutto davanti ai post più importanti. (Continua dopo la foto)

Soffermandosi sulla sua diretta con Licia Nunez, un utente l’aveva attaccata così recentemente: “Pure Antonio Zequila e avreste fatto il trio perfetto…Di stro…i”. E la Rusic aveva dichiarato: “Ti sei dimenticato di mettere anche te”. Quindi, non è stata sicuramente la prima volta che l’ex gieffina si scagli contro gli haters o comunque quei contestatori che le dispensano critiche.

“Ci siamo sposati!”. Matrimonio “in una Roma deserta” per il volto della tv