Bellissima notizia per il comico Marcello Cesena, conosciuto da tutti per la sua parte di Jean-Claude nella sitcom ‘Sensualità a corte’. Per diversi anni è infatti stato protagonista nei programmi della Gialappa’s Band ed ora in rete. L’uomo, originario di Genova, si è infatti unito in matrimonio con il compagno Alessandro Iovine. Le nozze si sono svolte nella capitale Roma, completamente deserta a causa delle disposizioni governative per evitare il diffondersi del male del momento.

Sia i matrimoni che le nozze civili non sono vietati, ma c’è ovviamente il divieto di creare assembramenti di persone. Dunque, i due hanno deciso di compiere il grande passo. Classe 1956, Cesena si è diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile ed ha cominciato a lavorare, salendo sul palcoscenico, nel 1980. Poi, nei primi anni Novanta, l’approdo in televisione alla trasmissione ‘Avanzi’ in onda su Rai 3. Qui ha fondato il gruppo dei ‘Broncoviz’. (Continua dopo la foto)



















Assieme a lui erano presenti Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ugo Dighero e Mauro Pirovano. Furono in grado di realizzare diverse parodie in alcuni spot pubblicitari. In tv ha anche lavorato in ‘Tunnel’, ‘Hollywood Party’, ‘Cocktail d’amore’, ‘Mai dire…’ e ‘Quelli che…’. Molto ricca anche la sua carriera professionale a livello cinematografico: è infatti stato attore feticcio di Pupi Avati in molti film e ne ha anche diretti tre: ‘Peggio di così si muore’, ‘Mari del sud’ e ‘Il cosmo sul comò'”. (Continua dopo la foto)























Tornando alla notizia di attualità, Jean-Claude di ‘Sensualità a corte’ ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di suo marito e ha scritto nella didascalia: “In una Roma deserta, indossando mascherine e guanti (le abbiamo tolte giusto per sta foto) ci siamo sposati! Perché non volevamo ricordare questi giorni solo per la pandemia, ma anche per qualcosa di bello”. Il suo post ha raccolto in pochissime ore già la bellezza di oltre 17.00 mi piace. (Continua dopo la foto)

Tra i tantissimi fan che hanno lasciato un messaggio di augurio, spiccano questi: “Auguri, sei luce pura”, “Auguri, ma che bello!!”, “Siete stupendi”, “Ma che meraviglia”, “Sono così felice per voi, tanto tanto amore”, “Meravigliosi”, “Vi voglio un mondo di bene”. Altri hanno voluto aggiungere ancora: “Congratulazioni”, “Davvero commovente”, “Tanti tanti auguri, sono veramente felice”. Ma anche quelli di molti vip come Giorgia: “Evviva gli sposi”, Frank Matano: “Auguriii”, Ambra Angiolini: “Meraviglioso”.

