L’incredibile Naike Rivelli l’ha fatto ancora. La figlia ribelle di Ornella Muti ha nuovamente postato una foto estremamente ‘bollente’ sui social network per la gioia incontenibile dei suoi innumerevoli fan. Spesso e volentieri la donna ha entusiasmato tutti con scatti ai limiti della censura, che hanno sempre ottenuto un grandissimo consenso. Ed anche nelle ultime ore ha voluto riprendersi in un modo a dir poco provocante per scatenare ogni tipo di fantasie nei suoi ammiratori.

La showgirl ha voluto mettere in evidenza un particolare del suo corpo e soprattutto ha fatto un gesto che ha quasi fatto svenire tutti i suoi follower. Questi ultimi hanno rischiato veramente di avere un infarto e non hanno potuto fare altro che inondarla di mi piace e commenti super positivi. La scelta di Naike è stata assolutamente vincente e non è escluso che già nelle prossime ore possa tornare protagonista con altre immagini quasi a luci rosse. (Continua dopo la foto)



















La splendida Rivelli si è immortalata sul balcone con le gambe completamente spalancate. E non si è potuto fare a meno di notare che indossava un perizoma color carne, che ha messo in evidenza i suoi spettacolari glutei. Un lato B apprezzato dal sesso maschile ed invidiato dalle donne. Ha preferito non scrivere nulla di particolare nella sua didascalia, anche perché la semplice foto ha già fatto parlare e anche molto. Vediamo quali sono state le principali reazioni dei suoi seguaci. (Continua dopo la foto)























I like hanno raggiunto e superato quota 7.100. Mentre per quanto riguarda i messaggi degli utenti, ecco quali sono stati gli apprezzamenti più significativi: “Naike, come sempre sei una creatura divina. La Madonna è niente rispetto a te!”, “Stragnocca all’infinito”, “Wow, che oceano…”, “Che spettacolare lato B”, “Una foto magnifica”, “Che bel panorama”, “Che goduria”. Altri ancora: “Beati i vicini e i passanti…”, “Semplicemente spettacolare”, “Viva Naike”. (Continua dopo la foto)

Naike Rivelli nei giorni scorsi aveva criticato pesantemente il programma televisivo ‘Pechino Express’: “Pechino Express è finto e truccato come tutto il resto in Italia. Non esiste reality più costruito e calcolato. Trasmissione poco educativa e piena di raccomandati. Io ad un certo punto mi sono arresa e ho detto basta. Mi sono dissociata da una televisione italiana corrotta, finta, costruita, manipolata e poco educativa, piena di raccomandati e vincitori di reality già decisi”.

