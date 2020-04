Alessandro Cattelan, il noto conduttore che anima i giovani talenti in gara di XFactor, oggi può davvero festeggiare in grande stile. Forse non è nel suo stile, mettere in piazza la vita privata, ma uno strappo alla regola è proprio quello che ci vuole, soprattutto se lo scopo è quello di ringraziare pubblicamente la donna che è riuscito a stravolgere la sua esistenza, in positivo, ovviamente. Stiamo parlando di Ludovica Sauer. Chi è? Scopriamolo.

Una data importatissima quella del 18 aprile 2020. Sei anni fa Alessandro Cattelan ha promesso il suo eterno amore a Ludovica Sauer, la donna che ha cambiato il senso di tante cose e che soprattutto ha permesso ad Alessandro di apprendere tanto. Lo afferma lui stesso. Una didascalia breve che riesce ad esprimere in poche righe tutto quel che Ludovica ha rappresentato e continua a rappresentare nella vita del giovane e frizzante conduttore, classe 1982.



















È così che la coppia felice festeggia i 6 anni di matrimonio. Alessandro Cattelan si disarma e lo ammette pubblicamente: "6 anni di matrimonio con la donna che mi ha messo in riga". Tra Alessandro e Ludovica è stato amore a prima vista, un vero e proprio 'colpo di fulmine'. Nel 2014 hanno convogliato a nozze e oggi, eccoli, felici più che mai, fanno capolino tra le pagine del gossip: un evento unico, visto che non sembrano amare i riflettori sulla propria vita privata.























Una foto spontanea, che riprende al meglio la personalità di entrambi. Lui, con sguardo vispo che guarda la macchina fotografica, e lei al suo fianco con il sorriso di una donna che riesce davvero a mettere ordine nella vita del proprio uomo, con la pura espressione dell'amore e della cura. La coppia di giovanissimi si è sposata due anni dopo aver dato alla luce Nina, oggi sorellina di uno splendido bimbo nato nel 2016.

Ludovica Sauer è una moglie e una mamma giovane. Nata in Svizzera, nel 1981. ma cresciuta tra Locarno e Porto Alegre. Non poteva che fare la modella, e nella storia tra i due l’Inter sembra aver portato fortuna: “Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un ‘Ciao, come mai sei qui sola?’. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”. Lo ha spiegato Alessandro, senza correre il rischio di passare per ‘provolone’; d’altronde a Ludovica è piaciuto esattamente così.

