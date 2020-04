“Ma veramente?!”. Platinette travolto dalle critiche: si fa vedere ‘così’ ed esplode la polemica

Sono giorni che Mauro Corussi, in arte Platinette, dedica ai suoi fan alcuni video casalinghi correlati da svariati consigli su come trascorrere questo tempo in casa. Ma oggi sul web si diffonde un video che ha suscitato l’indignazione tra molti fan. Evidentemente Platinette ha osato troppo e tutti lo fanno notare. Evidentemente anche Platinette inizia a farsi chiamare dalle belle giornate. Volete sapere cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Platinette non ha resistito. Sole caldo e belle giornate iniziano a tentare tutti, persino l’opinionista. Eppure ha sempre trovato il modo di tenersi impegnato. Dai consigli sulle letture a come creare intorno a sé un ambiente confortevole e stimolante, rigorosamente in casa. Non manca nulla nei video che Mauro Corussi pubblica su Instagram, inclusi quelli che riguardano l’attività fisica, indispensabile e salutare, ancora più durante un isolamento. (Continua a leggere dopo la foto).



















Il passato di Platinette non è così felice. È stato reso noto a tutti quanto Platinette abbia sofferto di un grave disturbo alimentare di tipo compulsivo. La notizia è stata data per sua stessa ammissione. Lo ha rivelato lo stesso Coruzzi nella trasmissione di Marco Liorni, “Italia sì”: “Mangiare compulsivo. È un male che mi porto dentro, ora mi devo curare”. Il percorso di ‘rieducazione’ alimentare di Mauro è stato faticoso, ma alla fine i risultati si sono visti. (Continua a leggere dopo la foto).















Platinette ha confessato più volte quanto sia fondamentale osservare una sana alimentazione correlata da un’adeguato esercizio fisico e la drastica perdita di peso ne è stata la prova tangibile. Non solo questo, però, nel caso di Platinette, che è dovuto ricorrere anche ad una mirata operazione, precisamente nel 2015, per l’inserimento di un palloncino gastrico. I sacrifici e l’impegno hanno dato i migliori frutti e Mauro ha ricevuto l’affetto e il sostegno di tutti. Oggi, però, ha esagerato. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Mauro ha condiviso su Instagram il video di una pedalata sotto il sole, ma come sarà andata? Ebbene, il gesto non sembra essere stato apprezzato dai fan. Platinette pensava di agire secondo le regole, infatti ha specificato di essersi mosso entro i 100 metri dalla propria abitazione. I fan rispondono, ma non come Platinette avrebbe sperato accadesse: “Ma veramente io ho capito che non si può andare in bici”, “Occhio che un mio amico si è beccato 700€ di multa andando in bici”, “Perché dobbiamo restare a casa”. Platinette, questa volta, ha preso uno scivolone.

