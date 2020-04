Giulia De Lellis e Andrea Damante, il ritorno di fiamma è ufficiale. I Damellis escono allo scoperto con un video-bomba

Ormai si stenta ad avere altri dubbi. Escono allo scoperto i Damellis. Di nuovo insieme, belli sotto il sole e in tenuta sportiva. Ebbene si, di nuovo insieme, Giulia De Lellis e Andrea Damante, dopo tante chiacchiere che circolavano sul loro conto tra le pagine di gossip dell’ultima settimana, ufficializzano la ‘reunion’. La foto è esclusiva, ma anche le dichiarazioni che i due piccioncini rilasciano durante i videomessaggi destinati a Verissimo.

Stesso appartamento, stesso tempo libero da organizzare insieme, con la stessa complicità di sempre. Giulia De Lellis compare in ottima forma e sorridente, sulle spalle di Andrea Damante, durante un allenamento sotto il sole nel terrazzo della casa di Giulia, a Roma. La coppia ufficializza così il ritorno di fiamma senza più temere chiacchiere inappropriate e rumors da corridoi. Messi da parte i dubbi, adesso è tempo di ripartire alla grande, rigorosamente insieme. (Continua a leggere dopo la foto).



















Eppure sembra davvero strano che Giulia sia riuscita a perdonare il bel 30enne. Ricordiamo insieme cosa ha raccontato l’influencer tradita dall’uomo che tanto amava: “Tradimento fisico e altre mancanze di rispetto, cosa che non mi ha fatto piacere leggere. Ho scoperto che tante donne reagiscono come ho reagito io, prima mi sono chiusa in casa, poi uscivo tutte le sere e di nuovo dentro casa. Ho perso sei chili, non stavo bene e si vedeva anche dall’esterno”. (Continua a leggere dopo le foto).























E ancora, un tradimento raccontato nel dettaglio: “Ero nella nostra casa, lui non c’era e accendendo il computer ho scoperto alcune strane situazioni. Non l’ho chiamato per giorni, lui si è fatto vivo solo al ritorno da un suo viaggio di lavoro all’estero ma io avevo già liberato casa delle mie cose, lasciandola un disastro: ho distrutto la sua Playstation prendendola a martellate, strappando i fili e buttandola sotto la doccia”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).

“Poi ho distrutto tutti i suoi vestiti, mi sono veramente sbizzarrita a rovinarli in mille modi. Non tollero il tradimento, anche perché ho vissuto situazioni familiari in cui ho condiviso la sofferenza con i miei parenti. Forse ho reagito male, ma tante persone farebbero lo stesso in una situazione simile”. Nonostante tutto questo, oggi la coppia sembra aver trovato un nuovo equilibrio e speriamo che questa volta possa fungere da ispirazione per la scrittura di una storia a lieto fine: “Quel libro è una verità passata, cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone. Ma ciò che è stato resta, da parte, in un libro come in questo caso, o nella mente… Senza sminuire né ieri e oggi. Ma tranquilli che al massimo mi faccio male io mica voi” ha chiosato Giulia.

