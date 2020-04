Elisa Isoardi, la bomba sul fidanzato arriva durante la diretta. La conduttrice spiazza tutti così

La conduttrice televisiva della Rai, Elisa Isoardi, ha voluto dire la sua sul periodo di quarantena forzata a causa del male di oggi che sta continuando a creare problemi. In un intervento a ‘Un giorno da pecora’ ha spiegato cosa sta facendo, ma ciò che ha colpito tutti è stata la sua dichiarazione a sorpresa sulla sua vita sentimentale. Infatti, secondo quanto detto dalla donna al programma radiofonico di Rai Radio 1, è ormai single e quindi la sua storia d’amore è giunta al termine.

Già negli ultimi tempi erano circolate numerosi voci di gossip sul suo conto, che parlavano di una fine della sua relazione amorosa. Adesso è quindi arrivata anche l’ufficialità. Lei e il produttore e imprenditore Alessandro non sono più una coppia. La loro breve liaison era nata in seguito alla separazione tra Elisa e il leader della Lega, Matteo Salvini. La presentatrice de ‘La Prova del Cuoco’ non è però riuscita a trovare nemmeno stavolta l’uomo della sua vita. (Continua dopo la foto)



















Ecco cosa ha affermato la Isoardi: “La mia quarantena va bene, sono molto ligia, esco poco, porto il cagnolino a spasso una o due volte al giorno. Sono da mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola a Roma. Siamo io, mia zia e il mio cane. Ma lavoro più di prima, faccio molte dirette Instagram: tutti i giorni alle 12 e poi tre giorni a settimana faccio un aperitivo-chat”. Ed ecco poi le parole che hanno fatto rumore: “Sono single”. Vediamo chi era la sua ormai ex dolce metà. (Continua dopo la foto)























Era stato il settimanale ‘Chi’ a beccarla insieme ad Alessandro. Quest’ultimo, secondo quanto raccontato da ‘Fanpage’, ha 40 anni ed è “noto nel mondo del jet set, meno in quello dello spettacolo. Lui è un produttore milionario e un imprenditore di successo. Non ama condividere dettagli della sua vita privata, ma secondo i rumors avrebbe una fama da playboy”. E in passato la conduttrice tv aveva parlato nuovamente anche del suo ex rapporto con Salvini. (Continua dopo la foto)

“La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso. Vediamo se riuscirà a stare vicino alla Verdini come non ha fatto con me. E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco”, aveva dichiarato la Isoardi. E lei nelle scorse ore ha lanciato una frecciatina anche alla Rai: “Stiamo cercando di ritornare almeno su Rai1, che non sarebbe male perché dà la possibilità a tanti anche di collegarsi”.

