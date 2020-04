Il giudice di ‘Ballando con le stelle’ Guillermo Mariotto è finito nelle ultime ore agli onori della cronaca per un suo gesto davvero molto bello. L’uomo ha infatti deciso di cambiare momentaneamente vita e dedicarsi alla cucina. Sì, proprio così, è diventato un vero e proprio chef per supportare la Onlus Casa Africa, della quale lui fa parte. In questo modo sta aiutando fattivamente tutte le persone che versano in gravi difficoltà, in questo periodo caratterizzato da problemi per l’emergenza sanitaria.

Lo stylist ha rilasciato un’intervista a ‘I Fatti Vostri’, dove ha esordito in questo modo: “Quando è iniziata questa storia del dover stare a casa, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata pensare a coloro che non hanno una casa. E quelli che non hanno una casa sono tanti, sparsi per le stazioni delle nostre città. Tutti i giorni questa onlus riesce a portare da mangiare a queste persone, altrimenti adesso non avrebbero la possibilità né di mangiare né di chiedere l’elemosina”. (Continua dopo la foto)



















Mariotto ha continuato, dicendo: “Ci stiamo rivolgendo a loro, ma anche alle famiglie disagiate che non hanno niente”. Quotidianamente è in grado di cucinare dagli 80 ai 100 pasti: “Io mi do da fare tre volte alla settimana, ma è come la storia del colibrì che tentava di spegnere l’incendio della foresta. Io faccio la mia parte, ma ognuno dovrebbe fare la propria”. E Guillermo ha immediatamente stoppato sul nascere le eventuali polemiche sul suo conto, visto che molti potrebbero pensare che si stia pubblicizzando. (Continua dopo la foto)























Il giudice della trasmissione condotta sulla Rai da Milly Carlucci ha subito precisato: “Io attraverso la televisione voglio soltanto chiedere degli aiuti per questa gente. Vorrei chiedere di mandare a Casa Africa generi alimentari, saponi, pannolini, latte, uova, le verdure che avanzano. Tutto quello che è possibile e che può servire per vivere. Ci sono 38 bambini di diverse età che stanno messi malissimo. Vi chiedo di far girare questa voce”, ha concluso Mariotto. (Continua dopo la foto)

Guillermo Mariotto, classe 1966, nell’anno in corso lo abbiamo visto protagonista anche ad un’altra trasmissione della Carlucci, ‘Il Cantante Mascherato’, in veste di giurato. Per quanto riguarda invece la sua professione di designer, nel 2018 ha realizzato le nuove vesti per la cinquecentesca statua in occasione dei festeggiamenti della Madonna Fiumarola a Trastevere.

Antonella Clerici, una ‘coltellata’ per Milly Carlucci: la soffiata-bomba sulla Rai