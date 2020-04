“Mai come stavolta”. Il topless di Emily Ratajkowski non ha rivali. E i fan non hanno dubbi: “Regina di Instagram”

Le foto di Emily Ratajkowski sono loquaci al punto da non essere quasi mai accompagnate da altro. Solo lei, Emily, splendida e provocante, nel perfetto sposalizio di forme eleganti e scatti sensuali. Mai volgare, la Ratajkowski trova sempre il modo giusto per tenere compagnia ai suoi milioni di follower, mostrando anche le attività in cui quotidianamente si impegna per fare trascorrere il tempo.

La modella e attrice sconvolge puntualmente i numerosi follower che non perdono occasione di deliziarsi scorrendo il suo profilo Instagram. Non c’è da biasimarli se alla vista degli scatti della modella non possono fare altro che complimentarsi con una Emily sempre in forma. Pubblicare le foto diventa il modo più immediato per far sapere ai seguaci in quali attività la modella è solita dedicarsi. Lo scatto di oggi è baciato dal sole. (Continua a leggere dopo la foto).



















Il sole riscalda la pelle nuda di Emily. Avete capito bene: la modella appare nuda, o meglio in topless, con tanto di cappellino a proteggere la testa dai raggi. Lo sguardo è come sempre sensuale e intenso. Questa volta Emily supera se stessa ed è impossibile non ammirarla nel pieno della sua bellezza. A coprire il seno solo le mani, ma è evidente che la modella non ami molto esporsi al sole in due pezzi. D’altronde può permetterselo. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Visualizza questo post su Instagram 🍋 @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 16 Apr 2020 alle ore 10:45 PDT

Slip a vita alta con motivi floreali lasciano pensare a una vacanza esotica, che per Emily avverrebbe in compagnia del suo fedele pastore tedesco Colombo e ovviamente il marito Sebastian Bear-McClard, con cui sta trascorrendo questi giorni di isolamento. Oltre 2 milioni e mezzo di follower colpiti e affondati: Emily non rischia mai di fallire. Sempre sexy e disinvolta, Emily non si trattiene e osa, ma senza superare mai il limite e senza mai peccare di volgarità. (Continua a leggere dopo la foto).









I commenti dei fan sono il risultato di un successo che sfida il tempo e che siamo certi rimarrà tale. Emily non passerà mai di moda e saprà sempre trovare il modo per stupire:”Te sei tutta matta”, “SEi la più bella donna del mondo”, “Inizia a chattare con me”, “Afrodite”, “Una divinità”, “Ma dicci la verità quella riga che hai nell’addome è opera di Gian Lorenzo Bernini?”. E po c’è pure chi ironizza: “Te la bevi una cosa al baretto?”, “Ciao scusa volevo sapere se il tessuto con cui è realizzato il costume è bio. Grazie”. Insomma, i toni sono accesi perchè Emily sa fare alzare le temperature. Una vera ‘Regina’ di Instagram.

