Jeremias Rodriguez, finalmente tutta la verità sul caso ‘bomba’. A parlare è proprio l’ex di UeD

Finalmente è tornata a parlare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ha deciso di farlo durante una lunga intervista su ‘Chi sta a casa’. Le dichiarazioni di Martina Luchena pongono chiarezza, soprattutto in merito alle voci di corridoio che hanno sollevato il gossip sul flirt con il fratello di Belen Rodriguez. Ovviamente non potevano mancare alcuni dettagli su come l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta trascorrendo questi giorni di isolamento. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Ma è tutto vero su Jeremias Rodriguez? Sembra proprio che la Luchena abbia smentito categoricamente le voci intorno a un presunto flirt con il seducente argentino, che da poco ha interrotto la sua relazione con Soleil Sorgé: “Jeremias è un bravissimo ragazzo. Gli voglio bene, ma siamo solo amici”. Martina ha anche aggiunto di avere un buon rapporto con la sorella Cecilia: “Cecilia è una delle persone più piacevoli che io abbia incontrato in questo momento”. E aggiunge qualcosa in più. (Continua a leggere dopo la foto).



















“Non ci vediamo sempre ma la cosa bella è che una volta che ci vediamo è come se ci fossimo visti il giorno prima. Siamo molto simili caratterialmente ci siamo trovate. Con Jeremias ci sono stati un po’ di pettegolezzi vedendoci uscire nella stessa compagnia uscendo con Cecilia”. Poi alcune considerazioni di Martina cadono su come sta trascorrendo questi giorni di isolamento, ovvero circondata dall’amore della sua famiglia e intenta a proseguire le attività lavorative, senza per questo tralasciare del sano movimento fisico per tenersi sempre in forma. Non dimentica di dedicarsi anche allo studio, per aver sano non solo il corpo ma anche la sua mente. (Continua a leggere dopo la foto).















“Cerco di trovare il lato positivo di ogni cosa e sto passando il mio tempo con la mia famiglia. Non mi sono mai annoiata cerco di allenarmi così come nella normalità. Ho diversi lavoro da fare e sto studiando”. Non potevano mancare alcune considerazioni sul programma che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo e della televisione. Martina Luchena ha pensato di ringraziare pubblicamente anche Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto).









“Sono stata nel salotto della grande Maria De Filippi. Sono finita a caso. Sono stata iscritta al programma ed ero ignara di tutto quello che poi sarebbe successo. E poi in realtà mi si è aperta questa fantastica strada perchè Maria nei suoi programmi dà una grande possibilità a noi giovani . Ho trasformato la mia grande passione nel lavoro, nel mio stile di vita. Mi ha mandato a Uomini e Donne mia mamma perchè ero in crisi per il mio ex ragazzo e lei stufa di vedermi così mi ha iscritta. Le mamme indirizzano sempre ma poi è importante tirare i cosiddetti e andare avanti”.

