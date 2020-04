La spettacolare Alessia Macari, famosa per aver interpretato il ruolo de ‘La Ciociara’ nel programma televisivo Avanti un altro è tornata ad essere protagonista sui social network. La giovane ha deciso di mandare in tilt il popolo del web con uno scatto destinato a far parlare a lungo. Le sue foto ‘bollenti’ sono più che apprezzate dai suoi fan e anche stavolta è riuscita nello scopo di catturare tutta l’attenzione su di sé, grazie soprattutto alle sue strepitose ed impeccabili forme fisiche.

La sua visione, a tratti celestiale e mistica, è stata decisamente idolatrata dai suoi ammiratori. Alcuni di loro hanno manifestato tutto l'entusiasmo per questa vista da sogno, mentre altri hanno quasi avuto un infarto o sono rimasti a bocca spalancata. Tutto ciò si è comunque tradotto anche in una marea di mi piace e commenti super positivi. Alessia ce l'ha fatta ancora, la sua persona è amata da migliaia di persone e queste ultime attendono con trepidazione un suo altro post.



















Nell'immagine in questione la Macari si è immortalata con uno sguardo provocante, i capelli sciolti e si è potuto apprezzare soprattutto il suo incredibile ed esplosivo décolleté, grazie al micro top. Il suo davanzale ha fatto girare la testa ai suoi follower, che l'hanno inondata di complimenti. Nella sua didascalia ha fatto riferimento ad un messaggio di sponsorizzazione, ma quelli invece inviati dai suoi seguaci sono stati impregnati di apprezzamenti. Vediamo nel dettaglio cosa le hanno scritto.























I like conquistati dalla 26enne sono stati oltre 12.600. Ecco invece i migliori complimenti che ha potuto leggere sul suo profilo: "La più bella", "Meravigliosa", "Stupenda e sexy", "Complimenti", "Bel colore, per farti trovare di notte…", "Che gran gnocca che sei", "Fantastica", "Bellissima". Altri ancora hanno aggiunto: "Sei veramente molto bella", "Sei il mio sogno proibito", "Mamma mia che te…e", "Perfetta", "La bellezza", "Assolutamente una splendida e incredibile creatura".

In un altro post si era ripresa con addosso una maglietta di colore giallo, che presenta una scollatura infinita. E questo ha permesso di far vedere il suo spettacolare ed esplosivo décolleté. In molti non hanno rinunciato al classico zoom per apprezzarlo più da vicino. Il suo sguardo e le mani tra i capelli hanno reso ancora più sexy l’immagine, che ha ottenuto migliaia di mi piace.

