Dopo aver terminato l’esperienza al ‘Grande Fratello Vip 4’, la showgirl Antonella Elia ha iniziato la sua quarantena con il partner Pietro Delle Piane. La relazione tra i due sta andando avanti nel migliore dei modi e a detta di lui è destinata ad essere sempre più a luci rosse. Queste le sue parole proferite al settimanale ‘Nuovo’: “Tra di noi va tutto bene, è come se la nostra storia fosse ricominciata daccapo”. Dopo essersi incontrati per la prima volta al termine del reality show, non è avvenuto comunque ciò che sperava.

Infatti, non ha avuto luogo un incontro ricco di passione: “La notte di passione che mi aspettavo non c’è stata. Ma abbiamo dormito nello stesso letto e chiacchierato sino alle sette di mattina tenendoci per mano. Dicendoci quel che non abbiamo potuto dirci negli ultimi mesi”. Il fidanzato dell’ex gieffina ha inoltre confessato di conservare ancora il barattolo di miele con cui aveva fatto la promessa di spalmarlo addosso alla sua dolce metà. (Continua dopo la foto)



















Ecco infatti cosa ha affermato a proposito di questo: “Il barattolo è intatto, in attesa di essere usato. Ma quando verrà utilizzato sarà meglio di come immaginavo. La nostra sarà una quarantena a luci rosse”, ha aggiunto Delle Piane. Durante l’avventura della Elia alla trasmissione presentata da Alfonso Signorini, Pietro ha sentito moltissimo l’assenza di lei. Ora è tempo dunque di recuperare, anche perché rappresenta un fondamento della sua vita. (Continua dopo la foto)























Pietro ha concluso in questo modo la sua intervista a ‘Nuovo’: “Mi è mancato tutto. Antonella è una donna molto presente e mi chiama quattro o cinque volte al giorno e che mi invia tanti messaggi per confrontarsi con me e chiedere il mio parere. Avevo sottovalutato questo. Non è stato facile il 14 marzo festeggiare il nostro primo anno d’amore, visto che lei era al ‘GF Vip'”. Quindi, una mancanza pesantissima per l’uomo, sentita tantissimo durante i mesi di reclusione nella Casa più spiata d’Italia. (Continua dopo la foto)

Nelle scorse ore Antonella aveva manifestato tutta la sua disperazione: “Penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”, aveva riferito al settimanale ‘Chi’. Alla domanda se fosse davvero la preferita di Signorini, aveva aggiunto: “Ne sarei onorata, ho bisogno di essere amata e protetta come facevano Corrado, Vianello e Mike Bongiorno”.

