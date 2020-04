Potremmo vedere al più presto formarsi nuovamente una storica coppia, anche se soltanto a livello musicale. La cantante Viola Valentino si è infatti concessa ad un’intervista al settimanale ‘Nuovo’, dove ha fatto un’apertura diretta nei confronti del suo ex partner Riccardo Fogli. I due sono stati insieme per ben 23 anni, ma poi le strade si sono separate. Ora, l’obiettivo della donna sarebbe quello di dare vita ad una clamorosa reunion artistica, come successo tra Albano Carrisi e Romina Power.

Ecco come ha esordito la Valentino: “Le storie finiscono, ma il sentimento persiste, si trasforma però vive. E, se è autentico, non scompare mai. Non può”. Lei ha ormai da diverso tempo un nuovo compagno con il quale condivide la sua vita privata, ma ha ammesso che il suo passato con Riccardo non è mai stato dimenticato. E dunque ecco arrivare la proposta a sorpresa all’artista, che non sappiamo se avrà voglia o meno di rispondere nelle prossime ore. (Continua dopo la foto)



















“Sì, sono stati ventitrè anni e sono incancellabili. Io e Riccardo abbiamo vissuto momenti bellissimi. Ho avuto pure periodi in cui ho sofferto molto; ma non mi lamento”. Poi Viola, interpretando i sentimenti di moltissimi suoi fan, ha detto di avere il desiderio di ritornare sul palco assieme a Fogli: “Io e Riccardo siamo ancora legati ed è giusto che le persone ci vedano così. Come Al Bano e Romina Power”, ha proseguito la cantante che ha poi confessato la sua volontà. (Continua dopo la foto)























“Anzi, sarebbe bello che, al termine dell’emergenza coronavirus che ci sta bloccando tutti a casa, io e lui facessimo un concerto insieme. In Italia e magari pure all’estero! Ci penso da qualche giorno. Devo chiederglielo”. Viola Valentino ha continuato il suo discorso, riferendo di avere un rapporto positivo con lui, anche se non si sentono spesso: “I rapporti tra me e Riccardo sono buoni. Non ci sentiamo proprio ogni giorno, ma ci scriviamo sempre anche solo per chiedere come stai”. (Continua dopo la foto)

La cantante 70enne ha concluso così la sua intervista a ‘Nuovo’: “Adesso è in quarantena da solo in Toscana, la moglie e i due figli sono da un’altra parte”. Valentino e Fogli si unirono in matrimonio nel 1971, poi un anno dopo scoppiò una crisi a causa della relazione dell’uomo instaurata con Patty Pravo. I due fecero pace nel 1993, anno del divorzio ufficiale della coppia.

