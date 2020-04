La quarantena per evitare il diffondersi della malattia del momento continua ad essere rispettata da tutti gli italiani. Ovviamente non possono sottrarsi a questo obbligo nemmeno i personaggi noti. Nelle scorse ore è intervenuta sulla questione una delle regine della Rai, la conduttrice Mara Venier, la quale sta seguendo alla lettera tutte le disposizioni governative. Da casa esce praticamente soltanto per recarsi al lavoro, quando la domenica intrattiene gli italiani con ‘Domenica In’.

Il periodo con il quale deve fare i conti è difficilissimo, anche a causa delle condizioni di salute di suo marito, Nicola Carraro. L’uomo, che ha 78 anni, è stato colpito nel recente passato da una brutta polmonite e quindi deve fare moltissima attenzione per evitare in ogni modo il contagio. Ecco perché il coniuge della Venier non esce mai dalla propria abitazione. Mara ha addirittura confessato che anche tra di loro rispettano le distanze. Vediamo cosa ha dichiarato. (Continua dopo la foto)



















In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, la presentatrice televisiva ha affermato: “Uso tutte le precauzioni: guanti, mascherina e rispetto la distanza tra le persone. Nello studio televisivo siamo in pochi e io mi sono adattata alla situazione: mi trucco e mi pettino da sola. Quando rientro a casa, fuori dalla porta, mi spoglio completamente e, in mutandine e reggiseno, corro in bagno per farmi la doccia. Poi infilo gli abiti in lavatrice e quindi, finalmente, rivedo il mio Nicola”. (Continua dopo la foto)























Mara ha aggiunto ancora: “Rimango sempre a un metro di distanza da lui. Niente coccole tra di noi. Per la verità Nicola ogni tanto allunga una mano, ma io lo freno e non dormo con lui. Per fare certe cose bisogna aspettare tempi migliori: saremmo due incoscienti se ci comportassimo diversamente. In questo momento si riscopre l’importanza della preghiera e, infatti, la sera nella quiete della mia stanza, recito il rosario e talvolta mi addormento con la corona tra le mani”. (Continua dopo la foto)

Da un po’ di tempo i due coniugi dormivano già separati per altre esigenze, ma adesso hanno dovuto essere ancora più stringenti a causa della malattia. Niente più coccole e baci dunque: “Bisogna stare a casa e avere pazienza”, ha concluso la conduttrice Rai. Mara e Nicola stanno insieme da quasi 20 anni, infatti festeggeranno questo fatidico traguardo nel prossimo mese di settembre.

