“Mi hai cambiato la vita”. Francesca Manzini presenta il nuovo fidanzato ed è boom di like: ecco Christian

Continua a gonfie vele la vita di Francesca Manzini. Da quando è approdata al talent ”Amici Celebrities”, l’attrice e imitatrice ha inanellato una seri di successi. Grazie alla partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi e Michelle Hunziker, Francesca è approdata anche a Striscia la Notizia accanto a Gerry Scotti. La conduzione del duo ha ottenuto dei risultati molto soddisfacenti in termine di ascolti. Non solo lavoro, anche la vita privata della Manzini procede a gonfie vele. Solo qualche giorno fa l’imitatrice ha raccontato al settimanale Chi la bella notizia.

"Mi chiama mia sorella in videochiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l'imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso", ha raccontato. "Ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Sì, sono single, e in questa quarantena mi sto fidanzando", aveva confessato Francesca al settimanale diretto da Alfonso Signorini, reduce dal successo della quarta edizione del Grande Fratello Vip, vinto inaspettatamente da Paola Di Benedetto.



















Poche ore fa la conduttrice, imitatrice e attrice ha pubblicato una foto in compagnia di Christian Vitelli, che in quarantena è diventato il suo fidanzato ufficiale. "Hai cambiato la mia vita", si legge a corredo della foto. "Ogni singolo secondo voglio viverlo con te… Ti amo immensamente Francesca", è la risposta di Christian. Come raccontato dalla Manzini, per i due è stato un vero colpo di fulmine davvero inaspettato. E la convivenza è già iniziata.















A fine marzo Francesca aveva annunciato ai suoi follower la rottura dal fidanzato Juan Martin Fagiani. "Cari amici, il mio rapporto con Juan è giunto al termine. – aveva spiegato in una Instagram Story la Manzini – E' passato poco tempo da una presentazione che ho fatto sui social, avevo messo la foto, ma diciamo che da tempo c'era un arrancare e un accontentarsi per non perdere quel legame importante e si è subito tramutato in amicizia, il che è molto meglio. Si vive più sereni, con la voglia di andare altrove, senza restare strozzati in una situazione solo per abitudine o altro".









“Per carità non riguardava in questo caso me e Juan però ci sono visioni diverse e stili di vita completamente diversi. Questo non vuol dire odio verso l’altro anzi, vuol dire rispetto, farlo vivere come vuole e io vivo come voglio. Detto questo, Juan guarderà questo video quindi ciao, ti voglio bene. Ora sono felice, e se posso essere utile, se non state bene ditelo, non andate avanti”, aveva concluso.

